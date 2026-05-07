Veitsrodter Prämienmarkt
Jürgen Schneider verlässt Vereinsspitze nach 28 Jahren
Ortsbürgermeisterin Julia Hagner (links) überreichte ein Geldpräsent und Blumen an Jürgen und Brunhilde Schneider.
Ortsbürgermeisterin Julia Hagner (links) überreichte ein Geldpräsent und Blumen an Jürgen und Brunhilde Schneider.
Günter Weinsheimer. Frank Schröder

Jürgen Schneider gibt nach 28 Jahren an der Vereinsspitze der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt das Amt an Marius Franzmann weiter. Schneider wurde zudem zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

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Mit der Jahreshauptversammlung des Vereins Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) wurde auch ein Wechsel an der Vereinsspitze vollzogen. Nach 28 Jahren wurde für Jürgen Schneider mit Marius Franzmann ein Nachfolger gefunden. Schneider wurde einstimmig in den erweiterten Vorstand aufgenommen und unter Beifall zum IVP-Ehrenvorsitzenden ernannt.

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