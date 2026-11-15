Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, sprach am Umwelt-Campus Birkenfeld über die sich verschärfende Klimakrise und forderte ein Umdenken.
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Prominenter Besuch am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) der Hochschule Trier: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), ist ein gern gesehener Gast am Standort im Landkreis Birkenfeld. Als langjähriger Impulsgeber – unter anderem für den interdisziplinären Studiengang „Nonprofit und NGO-Management“ – sucht der bekannte Umwelt-Lobbyist immer wieder den direkten Draht zu den Studierenden und der Region.