Das war 2025 Jubiläums-Intergem fällt aus Karsten Schultheiß 30.12.2025, 19:00 Uhr

Jahresrückblick: 40 Jahre Intergem sollten eigentlich gefeiert werden – doch das einstige Flaggschiff der Edelsteinbranche steht vor dem Aus.

Die für den 11. bis 13. April 2025 geplante Jubiläums-Intergem fällt aus, berichtet die NZ am 6. Februar. Zu wenige Aussteller haben sich angemeldet. „Eine Durchführung ist sowohl aus Gründen der Wertschätzung gegenüber unseren eingeladenen Fachbesuchern als auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll“, teilt die Messe Idar-Oberstein (MIO) in Abstimmung mit dem Messeverein mit: „Insbesondere für die Jubiläums-Intergem ist als Aushängeschild ...







