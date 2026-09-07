Es war ein rundum gelungenes Jubiläumsfest, das die Feuerwehr Mörschied auf die Beine gestellt hatte. Die Wehr feierte ihr 200-jähriges Bestehen drei Tage lang mit vielen Gästen, einer großen Technikschau und der ganzen Dorfgemeinschaft.
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Mörschied. Besser hätte der Rahmen für dieses außergewöhnliche Jubiläum kaum sein können: Strahlender Sonnenschein, ein bestens gefülltes Festzelt, viele Besucher und eine Fahrzeugschau, die nicht nur Feuerwehrfans staunen ließ. Drei Tage lang feierte die Freiwillige Feuerwehr Mörschied ihr 200-jähriges Bestehen – und zeigte, wie eng Tradition, Kameradschaft und moderne Gefahrenabwehr miteinander verbunden sind.