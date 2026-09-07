200 Jahre Feuerwehr Mörschied
Jubiläum wird zum Fest für das ganze Dorf
Viele Gratulanten für 200 Jahre Feuerwehr Mörschied: Politik, Feuerwehrführung und örtliche Vereine würdigten die lange Geschich
Viele Gratulanten für 200 Jahre Feuerwehr Mörschied: Politik, Feuerwehrführung und örtliche Vereine würdigten die lange Geschichte und das große ehrenamtliche Engagement.
Sebastian Schmitt

Es war ein rundum gelungenes Jubiläumsfest, das die Feuerwehr Mörschied auf die Beine gestellt hatte. Die Wehr feierte ihr 200-jähriges Bestehen drei Tage lang mit vielen Gästen, einer großen Technikschau und der ganzen Dorfgemeinschaft.

Lesezeit 2 Minuten
Mörschied. Besser hätte der Rahmen für dieses außergewöhnliche Jubiläum kaum sein können: Strahlender Sonnenschein, ein bestens gefülltes Festzelt, viele Besucher und eine Fahrzeugschau, die nicht nur Feuerwehrfans staunen ließ. Drei Tage lang feierte die Freiwillige Feuerwehr Mörschied ihr 200-jähriges Bestehen – und zeigte, wie eng Tradition, Kameradschaft und moderne Gefahrenabwehr miteinander verbunden sind.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren