Jubiläum gibt dem Kupferbergwerk Rückenwind

Jahresrückblick: Ein halbes Jahrhundert Kupferbergwerk Fischbach: Das Jubiläum begeistert Besucher und verleiht dem historischen Ort neuen Schwung.
Lesezeit 2 Minuten
. Ein überwältigender Erfolg ist das Jubiläumswochenende anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Historischen Kupferbergwerks Fischbach Ende Juni. Veranstalter, Gäste und Marktbeschicker sind zufrieden. „Das Fest hat uns Rückenwind gegeben“, bilanziert der neue Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne: „Ich bin noch ganz beseelt von dem großen Zuspruch und der wunderbaren Feststimmung.