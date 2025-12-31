Das war 2025 Jubiläum gibt dem Kupferbergwerk Rückenwind Karsten Schultheiß 31.12.2025, 14:30 Uhr

i Großen Zuspruch findet das Jubiläumsfest im Fischbacher Kupferbergwerk, das "ein echtes Erlebnis für alle Sinne und die ganze Familie" bietet, wie Schirmherr Andreas Tschauner, der Leiter des Geologischen Landesamts, feststellt. Sabine Greber-Maier

Jahresrückblick: Ein halbes Jahrhundert Kupferbergwerk Fischbach: Das Jubiläum begeistert Besucher und verleiht dem historischen Ort neuen Schwung.

. Ein überwältigender Erfolg ist das Jubiläumswochenende anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Historischen Kupferbergwerks Fischbach Ende Juni. Veranstalter, Gäste und Marktbeschicker sind zufrieden. „Das Fest hat uns Rückenwind gegeben“, bilanziert der neue Betriebsleiter Rainer Hahn-Köhne: „Ich bin noch ganz beseelt von dem großen Zuspruch und der wunderbaren Feststimmung.







