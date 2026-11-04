AfD-Debatte in Idar-Oberstein
Joe Weingarten und Kreis-SPD widersprechen Stadt-SPD
Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein steht aktuell im Fokus vieler Debatten, die von politischer Seite unterschiedlich bewertet we
Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein steht aktuell im Fokus vieler Debatten, die von politischer Seite unterschiedlich bewertet werden.
Hosser

Nun versucht es die AfD in Idar-Oberstein im Alleingang. Dazu gibt es eine klare Ansage von der SPD-Spitze im Kreis Birkenfeld, auch der frühere Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten findet klare Worte in Sachen möglicher Erweiterung der Stadtspitze.    

Lesezeit 5 Minuten
Die aus Julia Pies und Markus Schulz bestehende Spitze der SPD im Kreis Birkenfeld macht ihre Position deutlicher als noch vor 14 Tagen: Die Diskussion um den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, den die AfD nun allein in die Stadtratssitzung am 25.
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