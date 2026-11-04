AfD-Debatte in Idar-Oberstein Joe Weingarten und Kreis-SPD widersprechen Stadt-SPD Peter Bleyer

Vera Müller 04.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Stadtverwaltung Idar-Oberstein steht aktuell im Fokus vieler Debatten, die von politischer Seite unterschiedlich bewertet werden. Hosser

Nun versucht es die AfD in Idar-Oberstein im Alleingang. Dazu gibt es eine klare Ansage von der SPD-Spitze im Kreis Birkenfeld, auch der frühere Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten findet klare Worte in Sachen möglicher Erweiterung der Stadtspitze.

Die aus Julia Pies und Markus Schulz bestehende Spitze der SPD im Kreis Birkenfeld macht ihre Position deutlicher als noch vor 14 Tagen: Die Diskussion um den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, den die AfD nun allein in die Stadtratssitzung am 25.







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