Jobmesse für Ex-Voestalpine-Mitarbeiter in Birkenfeld

180 Mitarbeiter sind von der Schließung des Voestalpine-Werks betroffen. Bei einer Jobmesse in der Kreisstadt konnten 18 Firmen aus der Region mit ihnen in Kontakt kommen. Arbeitssuchende sowie Firmen begrüßten das Angebot.
Lesezeit 3 Minuten
180 ehemalige Mitarbeiter des zum 18. Dezember 2025 geschlossenen Voestalpine-Standorts in Birkenfeld haben am Donnerstag an einer Jobmesse in Birkenfeld teilgenommen. Organisiert hat das „Job-Speeddating“ der Dienstleister Mypegasus, der die Transfergesellschaft für die Ex-Voestalpine-Mitarbeiter betreibt.