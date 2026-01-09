18 Firmen der Region suchten Jobmesse für Ex-Voestalpine-Mitarbeiter in Birkenfeld Niels Heudtlaß 09.01.2026, 15:00 Uhr

i 18 Firmen aus der Region stellten sich an Ständen in der Jahnturnhalle in Birkenfeld vor, um Ex-Mitarbeiter des geschlossenen Voestalpine-Werks in Birkenfeld für sich zu gewinnen. Niels Heudtlaß

180 Mitarbeiter sind von der Schließung des Voestalpine-Werks betroffen. Bei einer Jobmesse in der Kreisstadt konnten 18 Firmen aus der Region mit ihnen in Kontakt kommen. Arbeitssuchende sowie Firmen begrüßten das Angebot.

180 ehemalige Mitarbeiter des zum 18. Dezember 2025 geschlossenen Voestalpine-Standorts in Birkenfeld haben am Donnerstag an einer Jobmesse in Birkenfeld teilgenommen. Organisiert hat das „Job-Speeddating“ der Dienstleister Mypegasus, der die Transfergesellschaft für die Ex-Voestalpine-Mitarbeiter betreibt.







