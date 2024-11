Jamie Lee und ihre Band begeisterten die Zuschauer in Birkenfeld mit einem Konzert der Extraklasse Jessie Lee & The Alchemists in Birkenfeld: Wie Janis Joplin – und doch ganz eigen Leonhard Stibitz 21.10.2024, 15:00 Uhr

i Perfekte Harmonie: Jessie Lee demonstrierte mit ihrer Band eindrucksvoll, wie gut alle Songparts aufeinander abgestimmt sind. Gerhard Ding. Gerhard Ding

Der Jazz und Blues Förderverein im Kreis Birkenfeld landet mit der Einladung der französischen Band Jessie Lee & The Alchemists einen Volltreffer. Rund 100 Besucher lockte das Konzert in die Birkenfelder Stadthalle.

Eins mit Sternchen. Oh Wow! Was hat da Blue Note, der Jazz und Blues Förderverein im Kreis Birkenfeld, mit Jessie Lee & The Alchemists wieder für ein As aus dem Ärmel gezogen. Die schlanke Französin und ihre Begleitband begeisterten auf ganzer Linie.

