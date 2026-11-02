Amtseinführung in Birkenfeld Jenny Caiza Andresen ist Pfarrerin mit Leib und Seele Peter Bleyer 02.11.2026, 15:00 Uhr

i Jenny Caiza Andresen (rechts) erhielt den Segen für ihre neue Aufgabe von Superintendentin Jutta Walber. Gerhard Ding

Die Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald hat eine neue Pfarrerin: Die 49-jährige Jenny Caiza Andresen wurde am Samstag in Birkenfeld in ihr Amt eingeführt. Im Gespräch erzählt sie, was sie an ihrem Beruf begeistert – und was ihr Weltbild verändert hat.

In Berlin wurde sie geboren, aufgewachsen ist sie in Paderborn, ihr Weg führte sie schon nach Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben sie und ihr achtjähriger Sohn im Naheland ein Zuhause gefunden: Am Samstag wurde Jenny Caiza Andresen in der evangelischen Kirche in Birkenfeld offiziell in ihr Amt als Pfarrerin der Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald eingeführt.







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