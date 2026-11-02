Amtseinführung in Birkenfeld
Jenny Caiza Andresen ist Pfarrerin mit Leib und Seele
Jenny Caiza Andresen (rechts) erhielt den Segen für ihre neue Aufgabe von Superintendentin Jutta Walber.
Jenny Caiza Andresen (rechts) erhielt den Segen für ihre neue Aufgabe von Superintendentin Jutta Walber.
Gerhard Ding

Die Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald hat eine neue Pfarrerin: Die 49-jährige Jenny Caiza Andresen wurde am Samstag in Birkenfeld in ihr Amt eingeführt. Im Gespräch erzählt sie, was sie an ihrem Beruf begeistert – und was ihr Weltbild verändert hat.

Lesezeit 4 Minuten
In Berlin wurde sie geboren, aufgewachsen ist sie in Paderborn, ihr Weg führte sie schon nach Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben sie und ihr achtjähriger Sohn im Naheland ein Zuhause gefunden: Am Samstag wurde Jenny Caiza Andresen in der evangelischen Kirche in Birkenfeld offiziell in ihr Amt als Pfarrerin der Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald eingeführt.
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