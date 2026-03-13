Pen-Abend in Idar-Oberstein
Jeder versteht etwas anderes unter Heimat 
Ruhig und zuweilen kontrovers diskutierte das Podium, ob sie bereit wären, ihre Heimat zu verteidigen oder ob durch den ungezüge
Ruhig und zuweilen kontrovers diskutierte das Podium, ob sie bereit wären, ihre Heimat zu verteidigen oder ob durch den ungezügelten Kapitalismus Heimat auch verloren geht. Von links: der Dramatiker Konstantin Küspert, Lukas Herzog vom Offenen Kanal Idar-Oberstein und Wolfgang Schmitt, Filmkritiker und Autor
Thomas Brodbeck

Es waren provokante Fragen, die ausführlich diskutiert wurde: Ist das noch mein Land? Und was verstehe ich unter Heimat? Die Antworten fielen völlig unterschiedlich aus. Denk- oder gar Redeverbote gab es keine...

Lesezeit 3 Minuten
Die Schriftsteller-Vereinigung Pen Berlin hatte in die Göttenbach-Aula eingeladen, und mehr als 100 Besucher waren gekommen. Deniz Yücel, Türkei-Korrespondent des Axel-Springer-Verlages und Sprecher des Pen-Zentrums Berlin, hatte zusammen mit Thea Dorn die Veranstaltungsreihe organisiert und begleitete die Diskussion.

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