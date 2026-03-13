Es waren provokante Fragen, die ausführlich diskutiert wurde: Ist das noch mein Land? Und was verstehe ich unter Heimat? Die Antworten fielen völlig unterschiedlich aus. Denk- oder gar Redeverbote gab es keine...
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Die Schriftsteller-Vereinigung Pen Berlin hatte in die Göttenbach-Aula eingeladen, und mehr als 100 Besucher waren gekommen. Deniz Yücel, Türkei-Korrespondent des Axel-Springer-Verlages und Sprecher des Pen-Zentrums Berlin, hatte zusammen mit Thea Dorn die Veranstaltungsreihe organisiert und begleitete die Diskussion.