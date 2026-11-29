Wird eine Frau aus dem Kreis Birkenfeld die Wahl zu „Fräulein Kurvig“ gewinnen? Sarah Keßler steht im Finale und liebt ihre Kurven. Sie möchte anderen Frauen Mut machen, sich selbst anzunehmen, sich zu lieben und ihren Wert zu erkennen.
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Körpervielfalt in den deutschen Medien zu platzieren und dafür zu sorgen, dass dieses Bild zur Normalität wird? Ganz schwierig. „Fräulein Kurvig“ arbeitet seit 15 Jahren daran, und zwar täglich. Was als moderne Misswahl für kurvige Frauen begann, ist zum Marktführer geworden, der diverse Veranstaltungen, Coachingangebote und Events anbietet.