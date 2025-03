Jecke Späße bei Kappensitzung in Börfink

In Börfink stand dieser Karnevalsabend unter dem Motto „Börfink und KI – jetzt oder nie!“. So durfte auch eine intelligente Sprachbox als Helfer der Moderatorin nicht fehlen. Von Strickkränzchen bis Männerballet wurden die Besucher gut unterhalten.

Bei der traditionell am Faschingssamstag abgehaltenen Börfinker Prunksitzung sind rund 100 Gäste in das Dorfgemeinschaftshaus der Nationalparkgemeinde geströmt, das einem bunten Tollhaus ähnelte. Die „Köhlis“ hatten sich wieder voll ins Zeug gelegt, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr führte wieder Ilse alias Manuel Schuh wortwitzig durch den Abend, der unter dem Motto „Börfink und KI – jetzt oder nie!“ stand. Die Wortwechsel zwischen Ilse und der intelligenten Sprachbox Köhli sorgten für reichlich Erheiterung im Saal.

Los ging es wie in den letzten 18 Jahren auch mit dem Einmarsch der Knubbespaller (Thorsten Beermann, Finn Beermann, Fabian Schleimer, Gunder Schabert, Pascal Krause, Günther Schuh und Albert Altmeier). Zu Besuch kam das Buhlenberger Prinzenpaar mit Präsidentin und einer Delegation des Elferrats sowie der Großen Roten Garde. Es schloss sich eine Tanzdarbietung der Gruppe Backspice an – bestehend aus Nadine Schuh, Nadine Beermann, Tina Dietz, Daniela Gansen, Janina Schabert, Monika Schabert, Anna Ruth und Alexandra Lehmann. Dann trat Stefan Friedrich in die Bütt und erzählte, was heutzutage alles schief läuft in der Welt. Das erste Drittel beendete der Tanz „Après-Ski-Party“ von Hanna Conde und Johannes Geiß, die unter anderem mit dem Hit „Auffe auf den Berg“ für Stimmung sorgten.

Nachdem sich die Zuschauer nach der Pause wieder auf ihren Plätzen niedergelassen hatten, bespaßten Dion Jahnke und Geiß gemeinsam mit der Gruppe „Trauntalexperten“ die Gäste mit einem Sketch, bei dem sie mit einem Bus durch das Trauntal fuhren und beispielsweise eine schwerhörige Oma oder eine volltrunkene Frau einsammelten. Die Oldtimer Albert Altmeier, Gunder Schabert und Günther Schuh verwöhnten das Publikum einmal mehr mit Rocksongs der Extraklasse. Das „Strickkränzchen“, das Monika Schabert, Marina Becker, Nadine Beermann, Jennifer Geiß, Stefanie Meyer und Stefan Friedrich bildeten, war immer auf dem neuesten Stand und lästerte über Dorfbewohner.

Die „Määd“ Daniela Gansen, Carina Welsch, Ute Döscher und Janina Schabert heizten der Alten Schule zu Beginn des letzten Drittels in originellen Uniformen nochmal mächtig ein. Ela alias Michaela Berang aus Abentheuer trat in die Bütt und gab unter anderem zum Besten, wie sie kürzlich bei einer Diskussion mit einem Polizisten den Kürzeren zog. Schließlich wartete alles auf das große Finale: das Männerballett. Thorsten Beermann, Finn Beermann, Gunder Schabert, Pascal Krause, Günther Schuh und Albert Altmeier zogen die Gäste mit ausgefeilten Tanzschritten in ihren Bann. Riesenapplaus gab es dafür, bevor anschließend in den gemütlichen Teil des Abends gewechselt wurde, in dem immer noch viel gelacht, gesungen und getanzt wurde.