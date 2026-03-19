Musikfestival Idar-Oberstein Jazztage: Wiedersehen mit vielen alten Bekannten Stefan Conradt 19.03.2026, 15:00 Uhr

i Alte Bekannte kehren zu den Jazztagen zurück: Die Funkband Fatcat war im vergangenen Jahr der umjubelte Rausschmeißer. Diesmal sind die Freiburger am Freitagabend auf dem Schleiferplatz zu sehen und zu hören. Felix Groteloh. by Felix Groteloh

Alte Bekannte kehren zu den Jazztagen zurück: Die Funkband Fatcat, im Vorjahr der umjubelte Rausschmeißer, ist am Freitag, 5. Juni, auf dem Schleiferplatz einer der Höhepunkte des Musikfestivals, dessen Programm früher als sonst vorgestellt wurde.

Fans der Idar-Obersteiner Jazztage dürfen sich freuen: Bei der 29. Auflage, die am Wochenende 5. bis 7. Juni in der Fußgängerzone Idar über die vier Bühnen geht, gibt es ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. So sind Fatcat, die im vergangenen Jahr den umjubelten Rausschmeißer auf der Marktplatzbühne gaben, heuer einer der Top Acts auf dem Schleiferplatz.







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