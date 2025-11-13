Kulturausschuss Idar-Oberstein Jazztage: Buttonverkauf braucht einen Booster 13.11.2025, 11:00 Uhr

i Auch im nächsten Jahr erwartet Interessierte ein buntes Kulturprogramm, das einige Höhepunkte bietet - wie etwa die Jazztage in Idar. Hosser. HOSSER

Auch im nächsten Jahr erwartet Interessierte in Idar-Oberstein ein buntes Kulturprogramm, das viele Höhepunkte bietet, so zum Beispiel ein Theaterstück, das die Felsenkirche mit viel Lokalkolorit in den Blickpunkt rückt.

Ein dickes Lob für die Arbeit der engagierten Kulturamtmitarbeiter, Sorgen um die Finanzierung der Jazztage, weil dort der Buttonverkauf rückläufig ist, sowie ein Rück- und Ausblick auf Veranstaltungen standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses Idar-Oberstein.







