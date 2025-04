Grund ist eine Terminkollision mit dem Symphonischen Blasorchester Obere Nahe, der am gleichen Wochenende in der Messe Idar-Oberstein ein aufwendiges Kinokonzert plant.

Eine erfreuliche Nachricht hatte Maximilian Haupert, neuer Mitarbeiter des Kulturamtes, mit in den Kulturausschuss gebracht: Auch in diesem Jahr bekommt die Stadt eine Förderung des Landes in Höhe von 64.000 Euro für die Jazztage, die vom 23. bis 25. Mai stattfinden – also wie immer am letzten Wochenende im Mai.

Im nächsten Jahr muss das Festival aber von diesem eingespielten Termin abweichen. Grund ist eine Terminkollision mit einer bereits fest geplanten Veranstaltung des Symphonischen Blasorchesters Obere Nahe (SBO) in der Messe Idar-Oberstein. Konkret geht es um ein bereits lange terminiertes Kino-Konzert mit Live-Orchester und Filmvorführung, dessen Wiederholung einen Tag später in Kirchberg/Hunsrück terminiert ist. Dieser sei aufgrund bestehender Verträge nicht mehr zu ändern, sagte Haupert.

Dem Vorschlag der Verwaltung, die Jazztage 2026 ausnahmsweise auf das Wochenende 5. bis 7. Juni zu verlegen, folgte der Ausschuss bei zwei Enthaltungen. Franz-Josef Gemmel (SPD) war in der Diskussion zunächst anderer Ansicht („Da tue ich mich schwer mit: Unser Termin ist ja etabliert, da müssen sich alle anderen nach richten“), ließ sich dann aber von OB Frank Frühauf überzeugen: „Wir arbeiten eng und gut mit dem SBO zusammen. Wir sollten uns da nicht gegenseitig die Besucher abwerben.“ Es sei ja dann auch so, dass „ein Wochenende mehr in Idar-Oberstein kulturell was los ist“.

Auch Frederik Grüneberg (CDU) sieht „keine große Gefahr für die Jazztage. Wir haben ja 14 Monate Zeit, um das zu kommunizieren.“ Auch er warb dafür, beide Veranstaltungen zu unterstützen. Ein bisschen Bauchweh hatte seine Fraktionskollegin Meike Fuchs mit dem Termin, weil das lange Fronleichnamwochenende möglicherweise einige Leute für einen Kurzurlaub nutzen.

Maximilian Haupert stellte das Festivalprogramm der Stadt für dieses Jahr vor: Neben den Jazztagen (23. bis 25. Mai) sind das der Theatersommer, das Rock im Daal-Festival in Kirchenbollenbach am 18./19. Juli, mehrere Vereinsveranstaltungen sowie der Deutsche Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheater-Festival am 2. und 3. August.

Im Rahmen des diesjährigen Theatersommers, der unter dem Motto „Summer in the City“ steht, treten unter anderem auf Schloss Oberstein die American Drama Group (24. Juni) und das Chawwerusch-Theater (23. August) auf. Am 29./30. August ist das Theater Anu zu Gast, und am 28. September wird es im Stadttheater eine Veranstaltung mit Roland Lißmann und der Kantorei geben.

In der gleichen Sitzung genehmigte der Ausschuss einen Förderantrag der Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG) in Höhe von 30 Prozent für die Neuanschaffung einer Lüftungsanlage im Vereinsheim auf der Lay, der Max-Hahn-Halle, wo auch die Proben der Kulturabteilungen und auch der Trainingsbetrieb der Tanzgarden stattfinden. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 22.496,55 Euro. Der städtische Zuschuss beläuft sich nach den gültigen Förderrichtlinien auf 6748,96 Euro. Der Beschluss erfolgte einstimmig.