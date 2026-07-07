Jason (22) kämpft nach einem Unfall einen schweren Kampf zurück ins Leben. Der junge Mann liegt im Wachkoma, braucht die Nähe seiner Familie. Ein Spendenaufruf wurde gestartet, nun gibt es einen zweiten. Was steckt dahinter?
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Eigentlich sind sich alle einig: Es muss und darf ausschließlich um Jason, seine liebevolle Betreuung und Pflege gehen. Und doch entsteht aktuell eine für Außenstehende schwer nachvollziehbare Schieflage mit Blick auf den 22-Jährigen, der bei einem Unfall im Februar extreme Schädelverletzungen erlitt, seitdem im Wachkoma liegt und in einer Spezialklinik am Bodensee behandelt wird.