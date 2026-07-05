Die Familie betet jeden Tag für Jason (22), der nach einem schweren Unfall im Koma liegt. Und gleichzeitig sind da der Glaube, Hoffnung und Dankbarkeit für die Unterstützung – trotz mehrerer Schicksalsschläge.
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Die Hilfsbereitschaft ist groß, und der christliche Glaube gibt Kraft: Das macht Sonja und Tobias Arndt Mut. Ihr Sohn Jason, 22 Jahre alt und gerade richtig im Erwachsenen-Leben angekommen, liegt seit einem schweren Unfall im Februar zwischen Rhaunen und Woppenroth, wo er mit seinem Pkw gegen einen Bus geprallt war, im Koma.