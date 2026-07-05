Mehrere Schicksalsschläge Jason (22) im Koma: Familie in Oberkirn hält zusammen Vera Müller 05.07.2026, 17:25 Uhr

i Jason (22) liegt im Koma. Sein kleiner Bruder wünscht sich nichts mehr, als ihn wieder in den Arm nehmen und mit ihm spielen zu können. Tobias Arndt

Die Familie betet jeden Tag für Jason (22), der nach einem schweren Unfall im Koma liegt. Und gleichzeitig sind da der Glaube, Hoffnung und Dankbarkeit für die Unterstützung – trotz mehrerer Schicksalsschläge.

Die Hilfsbereitschaft ist groß, und der christliche Glaube gibt Kraft: Das macht Sonja und Tobias Arndt Mut. Ihr Sohn Jason, 22 Jahre alt und gerade richtig im Erwachsenen-Leben angekommen, liegt seit einem schweren Unfall im Februar zwischen Rhaunen und Woppenroth, wo er mit seinem Pkw gegen einen Bus geprallt war, im Koma.







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