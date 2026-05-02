Achatsammler in Vollmersbach Jakob Görres brennt für steinerne Explosionen Günter Weinsheimer 02.05.2026, 12:00 Uhr

i Jakob Görres aus Vollmersbach zeigt gerne seine Achatsammlung. Günter Weinsheimer

Der 90-jährige Rentner Jakob Görres sammelt für sein Leben gerne Achate in allen Formen. Pseudomorphosen, auch „Explosionen“ genannt, faszinieren ihn besonders.

Wandern, Singen und die heimische Botanik sind Hobbys des 90-jährigen Jakob Görres aus Vollmersbach, aber das Sammeln von Achaten ist seine Leidenschaft. In seinem Wohnhaus Im Tränkenstück 10 sind vom Keller bis ins Obergeschoss alle Vitrinen prall gefüllt mit heimischen Achaten in den verschiedensten Formen, Farben und Strukturen.







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