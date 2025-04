Gute Nachrichten verkündete Peter Wenzel, Vorsitzender der Jakob-Bengel-Stiftung, bei der Ausstellungseröffnung „Idar-Oberstein schmückt sich“ in der Villa Bengel: Dass zwei Studentinnen des Edelstein-Campus Idar-Oberstein unlängst bei der Münchener Handwerksmesse ausgezeichnet wurden (wir berichteten), sei toll – „auch für den Standort Idar-Oberstein“. Und: Das Industriemuseum Jakob Bengel ist „Museum des Monats“ in Rheinland-Pfalz. Die Auszeichnung wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration verliehen und ist mit 1000 Euro dotiert. Sie hat zum Ziel, die Museumsarbeit vor allem kleiner und mittelgroßer Museen landesweit in den Fokus rücken. Ausgezeichnet werden Museen, die sich mit herausragender Museumsarbeit hervortun.

Zur Preisverleihung wird Kultusstaatssekretär Jürgen Hardeck am Freitag, 25. April, im Industriemuseum erwartet. Auch wenn beim „Museum des Monats“ eher kleinere Einrichtungen im Fokus stehen, so befinde man sich doch in illustrer Gesellschaft, sagte Wenzel: Preisträger im März war die Sayner Hütte.

Wenzel begrüßte zahlreiche Gäste bei der Ausstellungseröffnung und verwies auf die Geschichte des Ausstellungszyklus. Er bedankte sich für die enge Kooperation mit dem Edelstein- und Schmuck-Campus der Hochschule Trier und machte auf die „Lange Nacht der Edelsteine“ aufmerksam, die am Samstag um 18.30 Uhr bei Bengel eröffnet wird und bei der sowohl Bengel als auch der Campus eine wichtige Rolle spielen.

i Jakob Bengel ist Museum des Monats April in Rheinland-Pfalz Stefan Conradt

In der aktuellen Ausstellung präsentieren sich mit Nioosha Vaezzadeh und Chidimma Omeke zwei „Musterstudierende“, wie es Studiengangleiter Theo Smeets formulierte: Beide haben ihr Masterstudium an der Idar-Obersteiner Hochschule gerade mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen. Und beide haben einen schwierigen Lebensweg hinter sich, sind aus ihrer Heimat geflüchtet und stehen so auch stellvertretend für die gesellschaftlichen Probleme in Deutschland und Europa, sagte Smeets, der unterstrich, dass am Campus in Idar-Oberstein derzeit 50 Menschen aus 27 Ländern studieren. Dort herrsche „ein Miteinander, das über eine reine gegenseitige Toleranz hinausgeht und – wie ich oft von unseren Studierenden erfahren muss – in unserer Stadt leider gar nicht zum allgemeinen Alltag gehört – im Gegenteil: Ablehnung, Fremdenfeindlichkeit und Hass nehmen leider immer weiter zu.“ Auch an diesem Abend seien „die Deutschsprachigen in der Unterzahl“, weshalb Smeets seine Rede auf Englisch hielt.

Eine Frau verlässt Ehemann und Hund und flieht nach Deutschland

Am bedrückendsten ist die Geschichte von Nioosha Vaezzadeh, die in Köln aufwuchs und dann mit ihrer Familie ausgewiesen wurde. Im Iran hat sie als Heranwachsende die brutale, männerdominierte Gewaltherrschaft am eigenen Leib verspürt: Sie bewarb sich am Campus Idar-Oberstein, bekam aber kein Visum. Sie landete sogar im Gefängnis (Smeets: „Im Vergleich zu iranischen Kerkern sind deutsche Gefängnisse Wohlfühloasen...“) und entschied sich daraufhin zur Flucht: „Ende letzten Jahres verabschiedete sie sich von Ehemann und Hund und trat per Bus und als Anhalterin die gefährliche Reise nach Deutschland an. Irgendwann stand sie dann vor unserer Tür und sagte: Hallo, hier bin ich“, erzählt Smeets.

Ihre bitteren und gewaltvollen Erfahrungen mit der frauenverachtenden iranischen Gesellschaft verarbeitet Nioosha Vaezzadeh mit ebenso brutal anmutenden Arbeiten – etwa anhand von Penissen aus Stein und Draht. Am Campus habe man lange überlegt, ob man diese Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren kann – und kam schließlich zum Schluss, dass man dies sogar müsse. Auch wenn die junge Frau in ständiger Angst vor dem langen Arm des iranischen Geheimdienstes lebt. „Aber Nioosha braucht es, solche Arbeiten zu machen und zu zeigen, damit sie ihre Vergangenheit aufarbeiten und ihre Leidensgenossinnen im Iran ermutigen kann, sich zur Wehr zu setzen“, sagte Smeets.

Chidimma Omeke hat Arbeit als Goldschmied gefunden

Chidimma Omeke stammt aus Nigeria, einem Land in Afrika, in dem mehr als 230 Millionen Menschen leben, die mehr als 200 unterschiedliche Sprachen sprechen. Nigeria gilt als das wahrscheinlich reichste Land der Welt, wenn man die Bodenschätze betrachtet. Von diesem Reichtum kommt aber in der Bevölkerung so gut wie nichts an. Omeke ist ein stolzer Igbo, entschloss sich aber dennoch, nach Deutschland zu gehen, um seinen Traum verwirklichen zu können. Und es scheint zu klappen: Omeke ist nicht nur einer der besten Studenten des Jahrgangs, er hat auch bereits Arbeit gefunden als Goldschmied bei einer Idar-Obersteiner Firma. Damit schließt sich der Kreis: Denn ohne Zuwanderung wird Deutschland in Zukunft gar nicht genug Facharbeiter haben, um den Bedarf zu decken.

Chidimma Omekes Arbeiten sind geprägt von der afrikanischen Kultur, zum Teil sind es klassische Masken in moderner Prägung und aus Edelstein. Das wirkt zum Teil fremd auf den Mitteleuropäer. Aber Theo Smeets erinnerte daran, wie im Verlauf der Kunstgeschichte die afrikanische Kultur immer wieder die europäische prägte und beeinflusste. Er geht sogar so weit, einzelne Werke Picassos unter die Rubrik „Kulturelle Aneignung“ einzusortieren. Omeke sagt: „Meine Arbeiten laden ein, sich von äußeren Beschränkungen zu lösen und eine individuelle, authentische Identität zu finden.“

Die Ausstellung „Nioosha Vaezzadeh – Chidimma Omeke“ kann bis zum 22. Juni während der Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, in der Villa Bengel besucht werden.