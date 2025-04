In der Gemeindehalle in Niederwörresbach überreichte die Schulgemeinschaft der IGS Herrstein/Rhaunen in feierlichem Rahmen die diesjährigen Abiturzeugnisse. 37 junge Erwachsene erhielten ihre Hochschul- und Fachhochschulreifezeugnisse (schulischer Teil) – die höchsten Schulabschlüsse in Deutschland – die sie voller Stolz in Empfang nahmen.

Nun selbst in der Verantwortung

In seiner Ansprache würdigte der stellvertretende Schulleiter Jörg Burgard die Leistung der Abiturientinnen und Abiturienten und bezeichnete das Abitur als die bislang wichtigste Prüfung ihres Lebens. Mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen betonte er: „Ihr tragt jetzt die alleinige Verantwortung, nicht mehr Eltern oder Lehrkräfte. Ihr seid nun unabhängig und entscheidet selbst, wohin die Reise eures Lebens führt.“ Mit einem seiner Lieblingszitate – „Von nichts kommt nichts“ (Shakespeare) – erinnerte der ehemalige MSS-Leiter daran, dass Erfolg immer mit Einsatz verbunden ist.

Gleichzeitig zeigte er sich optimistisch: Die Jahrgänge 2005/2006 hätten bereits ausreichend Krisenerfahrung gesammelt – von der Flüchtlingskrise über die Corona-Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine – und seien daher bestens gerüstet für die Zukunft. Oberstufenleiter Peter Heidrich wünschte den Absolventinnen und Absolventen des inzwischen siebten Abiturjahrgangs an der IGS Herrstein-Rhaunen, dass sie all ihre persönlichen und beruflichen Ziele erreichen mögen.

i Für besondere Verdienste speziell geehrt wurden: (von links) Nina Ludwig, Elias Gerhardt, Nele Johl, Marie Annabel Löh, Emilia Dibooglu und Sophie Schachtschabel. Pascal Geibel/IGS

Jahrgang mit „Energie, Neugier und Humor“

Auch Schulelternsprecherin Marion Milisenda fand emotionale Worte. Sie knüpfte an den Song „An Tagen wie diesen“ der Schulband an und betonte, dass dieser Tag für die Abiturienten ein unvergesslicher Moment sei – der verdiente Lohn für harte Arbeit. „Ich wünsche euch in eurem weiteren Leben viele dieser einzigartigen Tage, an die ihr euch noch lange erinnern werdet.“ Die Stammkursleiterinnen Meike Nees und Julia Keil blickten mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurück. Sie beschrieben ihre Stufe als eine Gemeinschaft, die mit Energie, Neugier und Humor durch die Oberstufe gegangen sei. Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Teamgeist hätten diesen Jahrgang besonders ausgezeichnet: „Ihr wart eine sehr diskussionsfreudige, angenehme und unterhaltsame Stufe.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von der Schulband „The Magisters“, unter der Leitung der Lehrkräfte Thomas Jurgies und Susan Zerfas. Preise für die besten schulischen Leistungen bekamen Nina Ludwig und Elias Gerhardt, Ehrungen für besondere Leistungen in den unterschiedlichen Fächern gingen an Elias Gerhardt und Nele Johl (Gesellschaft Deutscher Chemiker), Nina Ludwig und Elias Gerhardt (Deutsche Mathematiker-Vereinigung), Marie Annabel Löh (Biologie), Nele Johl (Geschichte/Philologenverband) und Sophie Schachtschabel (Englisch). Der Preis der Ministerin für Bildung „Für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ ging an Emilia Dibooglu. red

Alle Absolventinnen und Absolventen der IGS 2025

Ben Nico Barth (Hellertshausen), Calvin Becker (Horbruch), Mia Becker, Merle Margarete Biehl, Jannis Bühl (alle Idar-Oberstein), Karla Burgard (Mackenrodt), Leonie Caryl (Idar-Oberstein), Henriette Maria Conrad (Bruschied), Marie Dalheimer, Emilia Dibooglu (alle Idar-Oberstein), Annika Eckes (Schmidthachenbach), Shaleen Laura Faller (Oberhosenbach), Lukas Fischer (Herborn), Lukas Fynn Fischer (Bruchweiler), Josephine Flohrmann (Sulzbach), Elias Gerhardt (Schauren), Max Albrecht Jakoby (Fischbach), Nele Johl (Rhaunen), Ben Juchem, Talena Christin Kämtner (beide Idar-Oberstein), Nelly Christina Kneib (Sulzbach), Lena Susanna Krämer (Idar-Oberstein), Sophie Schachtschabel (Bundenbach), Marie Annabel Löh (Kirschweiler), Nina Ludwig (Hettenrodt), Leon Emilio Marx (Mackenrodt), Paul Metzger (Hottenbach), Laura Pankratz (Rhaunen), Magnus Presser (Mackenrodt), Vivien Ptak (Bundenbach), Anne-Sophie Rink (Herborn), Alessia Setti (Idar-Oberstein), Jakob Jonte Sohns (Hausen), Anna Theis (Bundenbach), Lily-Madlain Veeck (Hettenrodt), Anastasia Phloypheilin Wäldin (Oberwörresbach) und Lilly Sophie Weber (Breitenthal)