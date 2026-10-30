Neues Bestattungsgesetz
Ist Umgestaltung Friedhof Hoppstädten-Weiersbach nötig?
Der Friedhof in Hoppstädten-Weiersbach könnte in Zukunft mehr leere Plätze aufweisen.
Der Friedhof in Hoppstädten-Weiersbach könnte in Zukunft mehr leere Plätze aufweisen.
Henning Kaiser. picture alliance/dpa

Das neue Bestattungsgesetz bietet zahlreiche neue Möglichkeiten für Bestattungen – viele davon nicht auf einem Friedhof. Teile des Friedhofs in Hoppstädten-Weiersbach könnte so bald ungenutzt bleiben. Die Gemeinde sucht nach Ideen. 

Lesezeit 2 Minuten
Durch die Liberalisierung im Bestattungswesen durch ein neues Bestattungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz sind die Gemeinden als Träger der Friedhöfe auch betroffen. Denn es gibt immer mehr Möglichkeiten der Bestattung, auch außerhalb des Friedhofes.
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