Neues Bestattungsgesetz Ist Umgestaltung Friedhof Hoppstädten-Weiersbach nötig? Franz Cronenbrock 30.10.2026, 11:33 Uhr

i Der Friedhof in Hoppstädten-Weiersbach könnte in Zukunft mehr leere Plätze aufweisen. Henning Kaiser. picture alliance/dpa

Das neue Bestattungsgesetz bietet zahlreiche neue Möglichkeiten für Bestattungen – viele davon nicht auf einem Friedhof. Teile des Friedhofs in Hoppstädten-Weiersbach könnte so bald ungenutzt bleiben. Die Gemeinde sucht nach Ideen.

Durch die Liberalisierung im Bestattungswesen durch ein neues Bestattungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz sind die Gemeinden als Träger der Friedhöfe auch betroffen. Denn es gibt immer mehr Möglichkeiten der Bestattung, auch außerhalb des Friedhofes.







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