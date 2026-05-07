Der Talweiherplatz in Birkenfeld steht kurz vor der Eröffnung. Doch nun kommen Diskussionen auf. Der Behindertenbeauftragte der VG Birkenfeld, Emil Morsch, ist der Meinung, es hätte bessere Optionen für behinderte Menschen gegeben.
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Bereits am Samstag, 9. Mai, ist es so weit: Nach mehreren Baujahren wird der Talweiherplatz in Birkenfeld feierlich eröffnet. Auf dem Platz im Herzen der Kreisstadt sollen Feste, wie der Prämienmarkt Anfang Juli, gefeiert werden, Birkenfelder sich versammeln und einen Ort für Spaziergänge und Erholung vorfinden.