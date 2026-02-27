Bürgermeister widerspricht Ist das Hallenbad in Idar-Oberstein zu dreckig? Vera Müller 27.02.2026, 15:45 Uhr

i Das Idar-Obersteiner Hallenbad: Es gibt kritische Stimmen, dass es dort nicht sauber genug sei. Dem widerspricht Bürgermeister Friedrich Marx. Hosser

Kritik wird laut: Das Idar-Obersteiner Hallenbad lasse mit Blick auf die Sauberkeit zu wünschen übrig. Darauf reagierte nun Bürgermeister Friedrich Marx.

Die DLRG Idar-Oberstein hatte Kritik geübt: Ins Hallenbad werde zu wenig investiert, außerdem könnte es sauberer sein. Das griff in der jüngsten Stadtratssitzung auch Bettina Hiebel (LUB) auf. Sie fragte bei der Verwaltung nach. Bürgermeister Friedrich Marx erläuterte Hintergründe: „Nach der Berentung des bisherigen Personals wurden die entsprechenden Stellen ordnungsgemäß ausgeschrieben.







Artikel teilen

Artikel teilen