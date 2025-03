Sind die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Bernhard Alscher und Herbert Drumm rechtskräftig aus der Partei der Freien Wähler (FW) ausgeschlossen worden? Ob mit der Entscheidung des Landesschiedsgerichts der Freien Wähler Mitte März der Parteiausschluss der beiden fraktionslosen Landtagsabgeordneten vollzogen ist, dazu bestehen verschiedene Rechtsauffassungen.

Das Landesschiedsgericht hatte in seinem Urteil Alscher und Drumm aus der Partei ausgeschlossen. Grund für den Ausschluss war der Austritt der beiden Abgeordneten aus der FW-Fraktion, der zur Auflösung der Fraktion führte. Ein Streit um die Wahl des Fraktionsvorsitzenden war dem Austritt vorangegangen. Der Landesvorstand der Freien Wähler vollzog den Parteiausschluss, und der Landesvorsitzende Christian Zöpfchen teilte dies im Auftrag des Vorstands in der vergangenen Woche der Öffentlichkeit mit.

Alscher legt Berufung ein

„Das verkündete Zöpfchen einerseits in Konflikt mit der in der Bundesschiedsordnung (der Freien Wähler) vorgeschriebenen Verschwiegenheitspflicht und verbreitete zudem mit seinen Äußerungen eine Falschnachricht. Denn gemäß Bundessatzung ist ein Parteiausschluss erst gültig, wenn dieser unanfechtbar geworden ist, also wenn etwaige Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden“, stellt Alscher seine Auffassung dar. Er fordert den Rücktritt von Zöpfchen. Gemeinsam mit sechs weiteren Mitgliedern der Freien Wähler, darunter der Birkenfelder FW-Kreisvorsitzende Michel Grandmaire, strebt Alscher ein Parteiordnungsverfahren, aufgrund der von den Antragsstellern behaupteten Falschaussagen und Verletzung der Verschwiegenheitspflicht, gegen Zöpfchen an.

Er habe Berufung gegen den Parteiausschluss beim Bundesschiedsgericht beantragt, teilt Alscher mit. Zusätzlich habe er einen Eilantrag an das Schiedsgericht gesendet, „um feststellen zu lassen, dass ich gemäß der Bundessatzung weiter Parteimitglied bin, bis das Verfahren abgeschlossen ist“, wie Alscher mitteilt. Das habe ihm der Vorsitzende des Schiedsgerichts per Mail bestätigt, sagt Alscher. Auch Drumm teilt mit, den Ausschluss anfechten zu wollen und dass er sich bis zu einer Entscheidung weiter als Parteimitglied sehe.

Bundesschiedsgericht der Freien Wähler ist handlungsunfähig

Einen Vorsitzenden des Bundesschiedsgerichts der Freien Wähler gibt es jedoch aktuell nicht. Erst im Juni dieses Jahres soll der neu gewählt werden. Solange ist das Bundesschiedsgericht handlungsunfähig. Die Mail an Alscher stammt vom Beisitzer des Schiedsgerichts Joachim Orth, der den Vorsitz zumindest in Sachen verwaltender Tätigkeiten vertritt. „Die Darstellung von Herrn Alscher entspricht der Satzung der Freien Wähler“, teilt Orth auf Anfrage mit. Orths Interpretation sei dabei aber als persönliche Meinung und nicht als Aussage des Bundesschiedsgerichts zu interpretieren, wie ein Sprecher der Bundesvereinigung der Freien Wähler mitteilt. Eine Berufung zum Parteiausschlussverfahren der Landtagsabgeordneten könne frühestens nach der Wahl eines neuen Vorsitzenden verhandelt werden.

Ob Alscher und Drumm bis dahin weiter Parteimitglieder der FW sind, dazu vertritt Landesvorsitzender Zöpfchen eine gegenteilige Meinung zu den Landtagsabgeordneten. „Dr. Alscher behauptet, dass die Berufung gegen seinen Parteiausschluss eine aufschiebende Wirkung hätte. Die Bundessatzung der Freien Wähler enthält keinerlei Regelung, die eine aufschiebende Wirkung für den Parteiausschluss vorsieht. Der Ausschluss von Dr. Bernhard Alscher aus der Partei ist mit der Entscheidung des Landesschiedsgerichts sofort wirksam “, teilte Zöpfchen bereits am 20. März mit. Auf Anfrage unserer Zeitung bekräftigt Zöpfchen diese Aussage: Damit sei alles zu dem Thema gesagt. Die Verschwiegenheitspflicht gelte nach Auffassung des FW-Landesvorsitzenden für die Inhalte des Landesschiedsgerichtsverfahrens, nicht für dessen Ergebnis. Er habe die Öffentlichkeit im Auftrag des Landesvorstands lediglich über das Ergebnis informiert.

Sollte die Berufung scheitern, ziehe Alscher auch den Weg vor ein ordentliches Gericht in Erwägung.