Lukas Baeskow in Idar Intimen Einblick in sein Leben auf der Bühne gegeben 18.10.2025, 13:00 Uhr

i Lukas Baeskow in der Max-Hahn-Halle: Der junge Idar-Obersteiner Musicaldarsteller beeindruckte das Publikum. Hosser

Einst zog er in die Welt, um die Musicalwelt zu erobern. Da waren einige skeptisch. Aber: Lukas Baeskow aus Idar-Oberstein hat es geschafft und zeigt, wie mit viel Fleiß Träume wahr werden können. In Idar nahm er die Zuhörer mit in seine Welt.

Einen intimen, hochemotionalen Abend voller Musical- und Kult-Hits unter dem Motto „Zum Greifen nah“ präsentierte Lukas Baeskow den Zuhörern in der ausverkauften Max-Hahn-Halle in Idar. Was der Idar-Obersteiner „Bub“, der längst ein gestandener Musicaldarsteller ist, da auf die Bretter, die für ihn von Jugend an die Welt bedeuten, zauberte, war tatsächlich zum Greifen nah – und viele waren den Tränen nah oder so berührt, dass diese tatsächlich ...







