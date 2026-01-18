Studenten in Niederhosenbach Internationales Interesse an Begegnungsstätte ist groß Günter Weinsheimer 18.01.2026, 08:00 Uhr

i 21 Studenten aus den USA wandelten auf den Spuren der Heiligen Hildegard, begleitet von Annette Esser (4. von links). Michael Pelke. Michael Pelkle

Das Interesse an der Begegnungsstätte Hildegard von Bingen in Niederhosenbach ist groß. Nun waren Studenten aus den USA zu Gast.

Zum Jahresanfang stieß Niederhosenbach mit seiner Begegnungsstätte Hildegard von Bingen kurz hintereinander gleich zweimal auf internationales Interesse. Der Produzent Malte Roesner von der Filmproduktionsfirma Veriditas Productions mit Sitz in Los Angeles startete in Niederhosenbach mit der Regisseurin und Co-Autorin Claire McCarthy (Australien/England) und dem Kameramann Denson Baker eine kurze, aber intensive Forschungsreise zum Thema ...







