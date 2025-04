Schüler der 11. bis 13. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Birkenfeld sitzen im Café Vazzola. In lockerer Atmosphäre besprechen sie miteinander Lerninhalte entweder an ihren Laptops oder zurückgelehnt an den Tischen. Andere Schüler drängen sich um ein Whiteboard mit Matheformeln, mal schreibt der eine etwas dort nieder, dann der andere. Die anwesenden Lehrer mischen sich nur ein, wenn sie gefragt werden. Sieht so moderne Schule aus?

Ja zumindest, wenn es um das International Baccalaureate (IB) geht, ein weltweit anerkannter, auf Internationalität ausgerichteter Abschluss, den die Schüler zusätzlich zu ihrem Abitur seit 2019 am Gymnasium Birkenfeld erwerben können. Auch als Zusatzzertifikat in einzelnen Fächern wird das IB angeboten.

Evaluation bringt positive Rückmeldungen

Erst in der vergangenen Woche habe am Gymnasium erstmals die alle fünf Jahre stattfindende Evaluation des IB-Programms durch die International Baccalaureate Organisation (IBO) mit Sitz in Genf, die für Abschluss und Zusatzzertifikate verantwortlich ist, absolviert, wie Dagmar Orlian, IB-Koordinatorin am Gymnasium Birkenfeld mitteilt. In diesem Rahmen füllte die Schule Fragebögen zur Selbsteinschätzung aus, gab eine Arbeitsdokumentation ab, es fanden Online-Unterrichtsbesuche durch die IBO sowie Fragerunden mit dem Kollegium statt. „Es gab durchweg positive Rückmeldungen“, freut sich Orlian.

Das IB-Programm biete viele Vorteile für die Schule. „Durch die Evaluation und den Entwicklungsplan können wir das Angebot an unserer Schule gezielt verbessern“, sagt Schulleiter Tino Schmitt. So hat das Gymnasium Birkenfeld seit diesem Schuljahr Russisch als neu einsetzende dritte Fremdsprache eingeführt. Als Fremdsprache ab der neunten Klasse bietet das Gymnasium Russisch schon seit einigen Jahren an. „Russisch auch beginnend ab der Oberstufe neu wählen zu können, ist besonders für Schüler, die von der Realschule plus kommen wichtig, da sie eine zweite Fremdsprache für ihr Abitur brauchen“, erklärt Orlian den Schritt. Für das IB-Programm biete die neue Fremdsprache eine weitere Qualifikation. Das sei also ein Gewinn sowohl für Teilnehmer des International Baccalaureate als auch für alle Schüler, sagt Orlian.

Unterricht mit internationalen Inhalten am Gymnasium Birkenfeld

Doch was genau ist eigentlich das International Baccalaureate? Bei dem „Full Diploma“ also dem vollständigen IB-Abschluss belegen Schüler neben ihren normalen Kursen für das Abitur ab der 11. Klasse weitere drei IB-Fächer als „High Level“, vergleichbar mit einem Leistungskurs und drei Fächer als „Standard Level“, also Grundkurs. Darüber hinaus soll mit der Behandlung erkenntnistheoretischer Fragen im Zusatzfach „Theory of Knowledge“, also Theorie des Wissens, das kritische Denken und Hinterfragen von Theorien fächerübergreifend vermittelt werden. Zudem müssen die Schüler 150 Stunden außerschulischer Aktivität, zum Beispiel in Vereinen oder im Ehrenamt nachweisen. Das soll laut Beschreibung des Abschlusses der Persönlichkeitsentwicklung dienen. Bei den Zusatzzertifikaten können die Schüler sich auf einzelne Fächer aus dem IB-Fundus spezialisieren. Die Zusatzzertifikate werden dabei von den Schülern weit häufiger gewählt als der vollständige Abschluss, wie Orlian mitteilt.

i Selbständig Lernen: Das steht bei dem Unterricht zum IB-Abschluss meistens im Vordergrund. So sollen die Schüler Selbstorganisation einüben. Dagmar Orlian

Zusatzstunden im Rahmen des IB-Programms werden am Gymnasium Birkenfeld in den Fächern Deutsch, Englisch, Russisch, Geschichte, Philosophie, Biologie und Mathematik angeboten. Dabei findet der Unterricht bis auf in Deutsch und Russisch in der englischen Sprache statt – auch Unterrichtsmaterial, wie Bücher und Aufgabenzettel, ist auf Englisch verfasst.

Doch nicht nur die Sprache, sondern auch die Inhalte unterscheiden sich vom deutschen Unterricht für das Abitur. So wird in Geschichte zum Beispiel auch die japanische Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg behandelt. In Mathematik stehen unter anderem komplexe Zahlen stärker im Mittelpunkt als im deutschen Lehrplan, wie Mathelehrerin Stefania Bacila erklärt. Im Rahmen des IB-Programms müssen die Schüler eine 12-seitige wissenschaftliche Arbeit in einem Fach abgeben sowie am Ende der 13. Jahrgangsstufe von Ende April bis Mitte Mai Prüfungen absolvieren, die von der IBO gestellt und korrigiert werden.

Schüler bereiten sich am Gymnasium Birkenfeld auf Prüfungen vor

Wenn also die Jahrgangsgenossen ihr Abitur feiern, geht es für die IB-Schüler weiter. Doch das ist für die 19-jährige Kathi, die ein IB-Zusatzzertifikat erwirbt, kein Problem. „Es ist ein anderes Lernen als für das Abitur, die Inhalte sind weiter gefasst, bei der Vermittlung wird viel auf Selbstständigkeit gesetzt.“ Dem stimmt auch die 18-jährige Hannah zu: „Es wird beim IB viel mehr Wert auf unsere Meinung gelegt. Zum Beispiel in Biologie ist es wichtig, jedes einzelne Experiment zu hinterfragen.“ Das begeistert auch Schmitt besonders am IB-Programm. „Das IB-System ist in vielen Dingen weiter als das deutsche Schulsystem, vor allem bei dem Erlernen von Selbstorganisation“, sagt der Schulleiter. „IB-Unterricht ist kein klassischer Frontalunterricht, du kannst dir im eigenen Tempo die Inhalte selbst erarbeiten“, stimmt auch die 21-jährige Amara zu, die für den IB-Abschluss extra von Trier nach Birkenfeld zog. Finanziert wird der Zusatzabschluss am Gymnasium Birkenfeld durch den Kreis und die Verbandsgemeinde Birkenfeld.