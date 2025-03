In diesem Jahr wurde das Feedback nach dem Frauentag 2024 berücksichtigt und noch mehr Raum für Austausch und Begegnung gelassen – das kam gut an. Eine positive Bilanz ziehen deshalb auch die Organisatorinnen der Veranstaltung in der Göttenbach-Aula. Der Frauentag 2025 war ein Erfolg.

Das Orga-Team ist seit Jahren eingespielt: Alle Akteurinnen arbeiten in den Projekten Frauenhaus, Frauennotruf – Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt – oder Interventionsstelle des Vereins Frauen helfen Frauen.

Die Moderatorinnen Karla Quint (Frauenhaus) und Barbara Zschernack (Fachstelle Frauennotruf) führten die etwa 90 Besucherinnen und auch einige Besucher durch den Tag. Die Frauen der Theatergruppe Frauenmantel, die sich im Nachgang der ersten Feier des Frauentages 2003 im Stadttheater zusammengefunden hatten, hielten den Organisatorinnen auch diesmal die Treue. In roten Trikot-Shirts mit Nummern und Namen auf dem Rücken improvisierten sie mit Professionalität, Spannung und Humor bei der Umsetzung von herausfordernden Impulsen aus dem Publikum und wurden dafür mit viel Szenenapplaus belohnt.

Sätze neu definiert

Miriam Kösterkamp (Frauennotruf) und Barbara Zschernack waren mit reichlich Flyern über das umfangreiche Seminarangebot der Fachstelle Frauennotruf ausgestattet und konnten direkt auf Fragen zum Thema Übergriffe, Selbstverteidigung und Kraftquellen stärken eingehen. Karla Quint, langjährige Mitarbeiterin im Frauenhaus mit dem Schwerpunkt Arbeit mit Kindern, erfuhr besondere Freude bei den Gesprächen mit Besucherinnen am Stand, die sich Postkarten mit traumatisierenden Sätzen aus der eigenen Kinderzeit anschauten, die jedoch mit einem neuen Schluss versehen waren. So wurde aus „Wer nicht hören will, muss fühlen!“ (was oft Schläge oder Strafe beinhaltet) ein „ …braucht es besser erklärt“ oder „Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, … neu: Fühl dich Zuhause!“. Diese Aussagen „zauberten so manch einer und einem ein Lächeln ins Gesicht, gefolgt von einem tiefen Seufzer der Erleichterung“, sagt die Fachfrau begeistert.

Die Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle Landkreis Birkenfeld nutzten die Gelegenheit, um das Angebot der Fachberatungsstelle bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Stalking bekannter zu machen. Die Birkenfelder „Freitags-Frauen“ beteiligten sich mit Informationen und selbst gemachten orangefarbenen Armbändchen sowie der Möglichkeit, sich ein solches Armband mit ganz kleinen Perlen in verschiedensten Orangetönen als Anspielung auf die Orange Days selbst anzufertigen. Am Ende spendeten sie den Erlös über 80 Euro. Ihr Motto: „Nach dem 25. November ist vor dem 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“.

Visionen formuliert

Am Suppenstand konnte man sich über die Ansätze und Angebote der „Solidarischen Landwirtschaft“ aus Hottenbach informieren. Der angekündigte Visionstalk mit dem Motto „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt – frei von Gewalt“ wurde von Eva Fellerer, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation (www.gewaltfrei-hunsrueck.de) einfühlsam und motivierend zugleich moderiert.

Dabei ist ihr und den drei weiteren Gastgeberinnen die Konkretisierung von Zukunftsvisionen in lockerer Runde an Stehtischen sehr gut gelungen. Die Beiträge der Teilnehmerinnen wurden jeweils auf einem großen Papier dokumentiert, die Ergebnisse werden im Nachgang zusammengefasst.

Der Mitmachstand von Heike Brust (Dialog 72, Tiefenstein) überzeugte mit vielfältigen Ausführungen von Recycelkunst, die auch erworben werden konnte. Außerdem spendete sie mehrere als Stiftboxen oder Kräutertöpfe umfunktionierte und gestaltete Milchtüten an das Frauenhaus.

Tanz zum Schluss

Die Filzkünstlerin Ulrike Braun bestach mit einer großen Auswahl an selbstgefertigten Filzprodukten und Accessoires. Sie produzierte eigens für die Veranstaltung ein buntes Filzbild, das mit einer dunklen Wollschicht bedeckt war und das von den Anwesenden mit einer Nagelschere freigeschnitten werden konnte. Am Ende der Veranstaltung übergab sie das kleine Kunstwerk den Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs.

Eine angenehme Überraschung war die Bereicherung der Veranstaltung durch zwei große Eimer wunderschöner Rosen, die bei der Verteilaktion durch Mitarbeitende vom DGB übrig geblieben waren und spontan für die Veranstaltung gespendet wurden. So ging jede Teilnehmerin mit einer Rose als Andenken nach Hause.

Den krönenden Abschluss stellte das Lied „Brich die Ketten“ mit der One Billion Rising-Tanzchoreografie dar, gefolgt vom freien Tanzen nach einer Playlist, die von Martina Zipf zusammengestellt wurde. Aller Besucherinnen waren sich einig, dass es diese tolle Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs auch nächstes Jahr wieder geben sollte.