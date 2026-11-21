Rätselhafter Unfall auf L167 Insassen haben schrottreifes Auto verlassen – war das erlaubt? Markus Kilian 21.11.2026, 11:00 Uhr

i Dieser total beschädigte Audi beschäftigte die Blaulichtfamilie am frühen Sonntagmorgen zwischen Achtelsbach und Eisen. Kurioserweise konnten an der Einsatzstelle keine Insassen angetroffen werden. Die Hintergründe sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Christian Schulz. Hosser

Mysteriöser Unfall an der L167: Als die Polizei eintraf, war das schrottreife Auto verlassen – von den Insassen fehlte jede Spur. Durften sie einfach gehen, oder haben sie sich strafbar gemacht?

Ein stark beschädigtes Fahrzeug hatte am Sonntag, 15. November, die Polizei an der L167 zwischen Achtelsbach und Eisen rätseln lassen: Kurz nach dem Unfall fehlte von den Insassen zunächst jede Spur, das schrottreife Auto war verlassen, nachdem es sich offenbar mehrfach überschlagen hatte.







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