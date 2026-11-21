Mysteriöser Unfall an der L167: Als die Polizei eintraf, war das schrottreife Auto verlassen – von den Insassen fehlte jede Spur. Durften sie einfach gehen, oder haben sie sich strafbar gemacht?
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Ein stark beschädigtes Fahrzeug hatte am Sonntag, 15. November, die Polizei an der L167 zwischen Achtelsbach und Eisen rätseln lassen: Kurz nach dem Unfall fehlte von den Insassen zunächst jede Spur, das schrottreife Auto war verlassen, nachdem es sich offenbar mehrfach überschlagen hatte.