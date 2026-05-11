Vater und Sohn wollen die Pflege vereinfachen und haben ein System entwickelt, für das die Patentanmeldung eingereicht wurde. Ein 13- und ein 16-Jähriger zeigen, wie aus dem Kinderzimmer heraus Innovation entstehen kann.
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Innovation müsse nicht zwingend aus Konzernzentralen kommen, sondern vielleicht aus einem Kinderzimmer in Idar-Oberstein heraus in die Welt getragen werden. Davon ist Oliver Freitag überzeugt. Der alleinerziehende Vater entwickelt mit seinem 13-jährigen Sohn Julian und dessen Kumpel Nikita Milberger (16) das Workflow-System „Scan & Push“, für das bereits eine Patentanmeldung eingereicht wurde.