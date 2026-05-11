Oliver und Julian Freitag
Innovation kommt aus Idar-Obersteiner Kinderzimmer
Nikita Milberger und Julian Freitag (rechts) bei der Arbeit
Nikita Milberger und Julian Freitag (rechts) bei der Arbeit
Oliver Christian Freitag

Vater und Sohn wollen die Pflege vereinfachen und haben ein System entwickelt, für das die Patentanmeldung eingereicht wurde. Ein 13- und ein 16-Jähriger zeigen, wie aus dem Kinderzimmer heraus Innovation entstehen kann.

Lesezeit 2 Minuten
Innovation müsse nicht zwingend aus Konzernzentralen kommen, sondern vielleicht aus einem Kinderzimmer in Idar-Oberstein heraus in die Welt getragen werden. Davon ist Oliver Freitag überzeugt. Der alleinerziehende Vater entwickelt mit seinem 13-jährigen Sohn Julian und dessen Kumpel Nikita Milberger (16) das Workflow-System „Scan & Push“, für das bereits eine Patentanmeldung eingereicht wurde.

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