Es ist eine Zäsur: Nach rund zweieinhalb Jahren endet die Förderphase des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, aus dem in Idar-Oberstein das an der Wirtschaftsförderung angedockte Projekt „City Mood“ entstanden ist.

Das Zentrenmanagement „City Mood“ habe als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürger, Handel und Gastronomie agiert, „hervorragend funktioniert und die Menschen zusammengebracht“, lobte Oberbürgermeister Frank Frühauf. Mehr als 80 Projekte wurden in dieser Zeit umgesetzt oder begonnen, gut 1,2 Millionen Euro bei einer 75-Prozent-Förderung vor allem in die Inwertsetzung der Innenstädte investiert.

Was das alles war, hatte die Wirtschaftsförderung zum Ende der Förderperiode zusammengestellt, als am Samstag in Idar das große Abschlussfamilienfest gefeiert wurde, bei dem sich die Idarer Fußgängerzone in eine fröhliche Festmeile für Groß und Klein verwandelte – mit kreativen Mitmachaktionen für Familien, Auftritten von Kindern für Kinder und leckerem Essen und Getränken.

i Caroline Pehlke (3. von links) und Sarah Wagner (5. von rechts) von der Wirtschaftsförderung stellten gemeinsam mit Yvonne Weber (rechts) und Lara Paulus vom beauftragten Büro Fries im Projektbüro in der Marktpassage die Ergebnisse der fast dreijährigen Zusammenarbeit vor. Stefan Conradt

Doch zuvor stellten Caroline Pehlke und Sarah Wagner von der Wirtschaftsförderung gemeinsam mit Yvonne Weber und Lara Paulus vom beauftragten Büro Fries im Projektbüro in der Marktpassage die Ergebnisse der fast dreijährigen Zusammenarbeit vor. Einige der Ziele lauteten, die Lebensqualität und die Aufenthaltsqualität in den beiden Innenstädten zu verbessern und dabei die in der Stadt vorherrschende negative Stimmung zu brechen. Das sei weitgehend gelungen, resümierte Yvonne Weber. Ihr Appell an die Verantwortlichen in der Stadt, aber auch an die Geschäftstreibenden: „So schlecht, wie es manchmal dargestellt wird, ist es nicht. Idar-Oberstein muss sich nicht verstecken.“

i Auch OB Frühauf griff zu den Buntstiften, um das von Lilith und Sabrina Hoffmann vorbereitete Street-Art-Bild auszumalen. Stefan Conradt

Aktionen wie die After-Work-Abende, das „Adventsglühen“ oder spezielle Netzwerktreffen hätten gezeigt, dass das Potenzial groß sei, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft funktioniere. Das bestätigte Sebastian Stüber, einer der Gastronomen, die von Anbeginn mit im Boot waren. Nun gelte es, den Schwung mitzunehmen, sagten Weber und Pehlke.

Weiter mit „Innenstadtimpulse“?

In welcher Form es weitergeht, ist aber noch unklar. Zwar hat sich die Stadt für ein Folgeprogramm mit dem Namen „Innenstadtimpulse“ beworben – ob sie den Zuschlag bekommt, ist aber noch unklar. Im Gespräch ist, den Stadtmarketingverein stärker einzubinden und bei den etablierten Veranstaltungen nun auch Standgebühren zu erheben, um die Projekte weiter voranzutreiben. Auch das Sponsoring soll ausgeweitet werden. Unter anderem sollen in naher Zukunft das angelaufene Programm am Schlossberg in Oberstein fortgeführt und das Einzelhandelskonzept überarbeitet werden. „Wir sollten auf der Welle weiterschwimmen“, gab Caroline Pehlke die Richtung vor.

Idar-Oberstein-App freigeschaltet

Eine Erkenntnis aus der bisherigen Arbeit stellte die Chefin der Wirtschaftsförderung heraus: „Innenstadtentwicklung muss als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden.“ OB Frank Frühauf nutzte die Gelegenheit, um die neue Idar-Oberstein-App vorzustellen und freizuschalten. Mit ihr können Smartphone- und Tablet-Nutzer die Angebote der Stadt besser als über die reguläre Homepage ansteuern.

Inzwischen hatte sich die Innenstadt bei schönstem Spätsommerwetter schon gut gefüllt. Mehrere Vereine boten Getränke und Essen oder auch Spielmöglichkeiten für Kinder an. Die MSS 12 des Gymnasiums verkaufte leckere Pommes. Für das musikalische Rahmenprogramm auf der Konzertmuschel auf dem Schleiferplatz sorgten Schüler und Schülerinnen der Kreismusikschule, die viel Applaus einheimsten. Später übernahm eine professionelle Band.

i OB Frank Frühauf nutzte die Gelegenheit, um die neue Idar-Oberstein-App vorzustellen und freizuschalten. Stefan Conradt

Der Idarer TV hatte ein Spieleparcours aufgebaut, und eine Hüpfburg sowie eine Bobbycarrennstrecke sorgten bei den Jüngsten für Begeisterung. Sabrina Hoffmann hatte gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter Lilith ein Streetart-Wandbild mit der Silhouette der Felsenkirche vorbereitet, das im Laufe des Tages von Besuchern und Besucherinnen bunt ausgemalt wurde – auch OB Frühauf griff zu den Buntstiften.