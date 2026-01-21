Wissenschaftliches Projekt Inklusion: Nockenthaler untersucht Teilhabemöglichkeit Vera Müller 21.01.2026, 19:00 Uhr

i Stephan Schmieder aus Nockenthal ist im Rahmen eines EU-geförderten Interreg-Projekts der Großregion des Vier-Länder-Ecks tätig. Pullig. Pullig/privat

Menschen mit Behinderungen treffen auf dem Arbeitsmarkt auf besondere Herausforderungen. Ein Projekt, das der Nockenthalter Stephan Schmider leitet, orientiert sich an Fragen und Antworten auf spezielle Problemlagen und Perspektiven.

Wie erleben Menschen mit Behinderung ihre Arbeit? Wie nehmen sie Dinge wie die Arbeitsorganisation, Motivation, Teilhabe, Lernen und so weiter wahr? Was hilft ihnen konkret im Alltag? Wo stoßen digitale oder organisatorische Veränderungen an Grenzen? Was muss beachtet werden, wenn man sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzt?







