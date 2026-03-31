Inklusion, Barrierefreiheit und Selbstbestimmung: Darum geht es beim Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Auch in Idar-Oberstein gibt es eine Veranstaltung dazu.
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Strukturelle Barrieren, die Menschen mit Beeinträchtigungen an einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hindern: Darum geht es am 5. Mai, dem jährlichen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.Die Lebenshilfe-Kampagne „Teilhabe ist ein Menschenrecht“ macht deutlich: Es geht nicht um freiwillige Leistungen, sondern um die konsequente Umsetzung grundlegender Rechte.