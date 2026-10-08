Omas gegen Rechts laden ein
Influencer Ruprecht Polenz kommt nach Idar-Oberstein
Ruprecht Polenz (rechts), ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Münster (Nordrhein-Westfalen), wurde von Bundespräsident Frank-W
Ruprecht Polenz (rechts), ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Münster (Nordrhein-Westfalen), wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit im Amtssitz am Spreebogen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Bernd von Jutrczenka. Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit Ruprecht Polenz kommt ein 80-jähriger Politikinfluencer und Bundesverdienstkreuzträger, der die Demokratie retten will, nach Idar-Oberstein. Veranstalter sind die Omas gegen Rechts. 

Lesezeit 3 Minuten
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jüngst 21 Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Darunter ist auch Ruprecht Polenz, der am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, auf Einladung der Omas gegen Rechts Idar-Oberstein in der Aula des Heinzenwies-Gymnasiums zu Gast sein wird.
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