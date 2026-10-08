Mit Ruprecht Polenz kommt ein 80-jähriger Politikinfluencer und Bundesverdienstkreuzträger, der die Demokratie retten will, nach Idar-Oberstein. Veranstalter sind die Omas gegen Rechts.
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jüngst 21 Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Darunter ist auch Ruprecht Polenz, der am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, auf Einladung der Omas gegen Rechts Idar-Oberstein in der Aula des Heinzenwies-Gymnasiums zu Gast sein wird.