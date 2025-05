Vor allem in Ulm, beim Orchesterwettbewerb des Deutschen Musikfestes, will das Symphonische Blasorchester Obere Nahe am verlängerten Christi-Himmelfahrt-Wochenende glänzen. Doch die Gegend um Ulm herum werden sich die Musiker sicher auch anschauen.

Das Symphonische Blasorchester Obere Nahe ist seit mehr als 35 Jahren ein wichtiger Kulturträger der Region Nahe. Dies spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass das SBO im Jahr 2023 Kulturpreisträger der Stadt Idar-Oberstein wurde. Neben besonderen Konzerten vor Ort misst sich das Orchester auch in regelmäßigen Abständen mit anderen Orchestern auf nationaler und internationaler Ebene. Ob beim Welt-Musikfestival in Kerkrade (Niederlande), dem Deutschen Orchesterwettbewerb oder zuletzt 2019 in Osnabrück beim Deutschen Musikfest.

In diesem Jahr nimmt das Orchester unter der Leitung von Jochen Lorenz am Orchesterwettbewerb im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Ulm und Neu-Ulm am Wochenende nach Christi Himmelfahrt teil. Dieses Festival ist an vier Tagen Gastgeber für rund 22.000 Musiker und Musikerinnen in 430 Orchestern. In Wertungsspielen, Platzkonzerten, Galakonzerten und einer Musikmesse bietet das Deutsche Musikfest ein ereignisreiches Wochenende für alle Interessierten.

Die Königsdisziplin bildet dabei der Orchesterwettbewerb, der in drei Kategorien ausgetragen wird und bei dem insgesamt 34 Orchester antreten. „Das SBO wird sich hier mit der starken Konkurrenz aus dem südlichen Raum in der höchsten Kategorie messen und erfahren, wie seine Leistungsfähigkeit im Vergleich mit diesen Orchestern von der Jury bewertet wird“, sagt Leiter Jochen Lorenz.

Seit Januar bereitet sich das Orchester in intensiven Register-, Satz- und Tuttiproben vor. Professionelle Gastdozenten geben den Musikern und Musikerinnen Tipps und zeigen, wie die zum Teil schwierigen Werke zu meistern sind. Dirigent Jochen Lorenz hat dabei die besondere Aufgabe, das Orchester über diese Zeit zu motivieren, immer weiter zu arbeiten und die Werke bestens kennenzulernen. Seine Einstellung zum Wettbewerb ist dabei sehr klar: „Wenn das Orchester die Bühne verlässt und seine beste Leistung gezeigt hat, dann sind wir zufrieden!“ Sein Wunsch an seine Musiker/innen ist, dass jede/r „in der Vorbereitung zu diesem Wettbewerb etwas gelernt haben soll“. Für ihn selbst nimmt er in Anspruch, „noch mehr Gelassenheit gelernt und das tiefe Vertrauen in sein Orchester ausgebaut“ zu haben.

Für Sonntag, 25. Mai, 10 Uhr, lädt das Orchester bei freiem Eintritt zum Werkstattkonzert in die Aula des Göttenbach-Gymnasiums ein, damit sich Interessierte vor Ort ein Bild davon machen können, was das SBO abseits der Konzerthallen so tut. Nach einer kurzen Erläuterung durch den Dirigenten ist dann das komplette Wettbewerbsprogramm zu hören. Gäste sind herzlich willkommen.

Die Region darf sich auch schon auf spannende Konzerte in der Zukunft freuen. Da stehen zunächst die Neujahrskonzerte 2026 auf der Agenda, bei dem das Orchester wie in jedem Jahr das Publikum ins neue Jahr entsendet. Im Mai finden dann zwei Kinokonzerte in der Messe Idar-Oberstein und in der Stadthalle Kirchberg statt. Für das Jahr 2027 hat das SBO neben den Neujahrskonzerten die Jüngsten in den Blick genommen und wird hier zwei Kinderkonzerte in Kooperation mit Schulen durchführen. sc/red

Alle Infos zum Orchester und den Terminen findet man im Internet unter der Adresse www.sbo-oberenahe.de