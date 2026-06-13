Im kleinen Stipshausen im Hunsrück entsteht Hightech von Weltrang: Dort fertigt DMG Mori hochpräzise Werkzeugmaschinen, die international gefragt sind. Durch einen Anbau wurden nun die Montagekapazitäten verdoppelt.
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Für diesen Anlass war sogar der oberste Chef aus Japan ins kleine Stipshausen gereist: Masahiko Mori, Präsident der DMG Mori, ließ es sich nicht nehmen, das Band zur Einweihung des Erweiterungsbaus mit durchzuschneiden. Damit werden die Montagekapazitäten in der laut Geschäftsführer Patrick Diederich „sehr schönen Fabrik“ verdoppelt.