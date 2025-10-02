Vorträge, Kaffee und Kuchen In Schmißberg entsteht das Café Storch Thomas Brodbeck 02.10.2025, 06:00 Uhr

i Mitten im Herzen von Schmißberg steht das Alte Schlachthaus. Bislang von Ehrenamtlern als gemütliche Dorfkneipe renoviert und eingerichtet, lädt hier demnächst auch das Café Storch zu Lesungen, Vorträgen und gemütlichem Beisammensein nach geführten Wanderungen ein. Thomas Brodbeck

Nach Wanderungen zu Kaffee und Kuchen, zu interessanten Vorträgen über die heimische Fauna oder zu Lesungen: Das neue ehrenamtlich geführte Café Storch lädt zu allem ein. Ein Projekt, das zum Naturerlebnisdorf Schmißberg passt.

Im Alten Schlachthaus in Schmißberg wird es bald ein weiteres Projekt geben. Nach einer geführten Wanderung zum Vogelflug am Sonntag, 19. Oktober, mit dem Titel „Die Halgäns komme“ lädt das Café Storch zu Kaffee und Kuchen in das ehemalige Schlachthaus der Gemeinde ein.







