Nach Wanderungen zu Kaffee und Kuchen, zu interessanten Vorträgen über die heimische Fauna oder zu Lesungen: Das neue ehrenamtlich geführte Café Storch lädt zu allem ein. Ein Projekt, das zum Naturerlebnisdorf Schmißberg passt.
Im Alten Schlachthaus in Schmißberg wird es bald ein weiteres Projekt geben. Nach einer geführten Wanderung zum Vogelflug am Sonntag, 19. Oktober, mit dem Titel „Die Halgäns komme“ lädt das Café Storch zu Kaffee und Kuchen in das ehemalige Schlachthaus der Gemeinde ein.