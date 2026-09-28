 Stefanie Dingel ist überzeugt
In Sachen Schmuck ist Idar-Oberstein einzigartig
Stefanie Dingels „Magic Light“: Durch das Zusammenspiel von den aufwändig geschliffenen und raffiniert kombinierten Edelsteinen
Stefanie Dingels „Magic Light“: Durch das Zusammenspiel von den aufwändig geschliffenen und raffiniert kombinierten Edelsteinen entsteht ein faszinierendes Lichtspiel an der Oberfläche, sobald der Anhänger bewegt wird.
Stefanie Dingel

Schmuckstücke mit Wirkung – für Harmonie, Kraft und innere Schönheit. So wirbt Stefanie Dingel aus Idar-Oberstein. Diese Wirkung war jüngst auch bei der New York Fashion Week zu spüren. Idar-Oberstein ist für die Schmuckgestalterin mehr als Heimat. 

Lesezeit 2 Minuten
Immer noch klingen die Erlebnisse nach: Stefanie Dingel, Goldschmiedemeisterin und Edelstein-Liebhaberin, präsentierte ihren Schmuck jüngst bei der New York Fashion Week, eine der weltweit bedeutendsten Veranstaltungen dieser Art. Und so soll es weitergehen: Im nächsten Jahr geht es dann nach Paris zur Fashion Week.
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