Stefanie Dingel ist überzeugt In Sachen Schmuck ist Idar-Oberstein einzigartig Vera Müller 28.09.2026, 07:24 Uhr

i Stefanie Dingels „Magic Light“: Durch das Zusammenspiel von den aufwändig geschliffenen und raffiniert kombinierten Edelsteinen entsteht ein faszinierendes Lichtspiel an der Oberfläche, sobald der Anhänger bewegt wird. Stefanie Dingel

Schmuckstücke mit Wirkung – für Harmonie, Kraft und innere Schönheit. So wirbt Stefanie Dingel aus Idar-Oberstein. Diese Wirkung war jüngst auch bei der New York Fashion Week zu spüren. Idar-Oberstein ist für die Schmuckgestalterin mehr als Heimat.

Immer noch klingen die Erlebnisse nach: Stefanie Dingel, Goldschmiedemeisterin und Edelstein-Liebhaberin, präsentierte ihren Schmuck jüngst bei der New York Fashion Week, eine der weltweit bedeutendsten Veranstaltungen dieser Art. Und so soll es weitergehen: Im nächsten Jahr geht es dann nach Paris zur Fashion Week.







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