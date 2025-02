Kita-Situation Idar-Oberstein In Regulshausen steht am 1. April Eröffnung an 01.02.2025, 16:00 Uhr

i Senioren ziehen ein, und die Kleinen schauen interessiert zu. Alle Generationen fühlen sich in der früheren Marktschule wohl. Martina Brot

Die Wald-Kita und die Kita Barbararing wurden 2024 eröffnet. Nun kommt eine weitere Kita in Idar-Oberstein dazu, während man sich in der Vekio-Kita „Am Markt“ bereits gut eingelebt hat.

Reichen die Plätze, um gesetzliche Auflagen zu erfüllen? Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es vonseiten der Stadtverwaltung: „Die Kita-Situation in Idar-Oberstein stellt sich aktuell relativ gut dar. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am im November 2024 wurde die neue Bedarfsplanung beschlossen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen