Gut besuchter Neujahrsempfang 
In Niederhosenbach packen viele Einwohner mit an
Im vollbesetzten Saal war das Interesse für die Dorfentwicklung groß.
Gabriele Pelke

Den Neujahrsempfang in Niederhosenbach stieß bei den Bürgern auf großes Interesse. Ortsbürgermeister Michael Pelke zeigte vor allem auf, wie sich das Dorf weiterentwickelt hat.

Zum Neujahrsempfang begrüßte Ortsbürgermeister Michael Pelke zahlreiche Einwohner und Gäste im Dorfgemeinschaftshaus Niederhosenbach. Besonders willkommen geheißen wurden (Noch-) Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Weber und die beiden Neueinwohner aus dem vergangenen Jahr, Keyla Amira Filomela und Karsten Koch.

