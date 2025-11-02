Matthias Alles hat in einer gut 20-jährigen Arbeit eine Dorfchronik für sein Heimatdorf Leitzweiler erarbeitet. Das fertige Buch umfasst mehr als 300 Seiten und widmet sich den Menschen und Ereignissen, zu denen die Leser noch eine Beziehung haben
Lesezeit 2 Minuten
Erstaunlich hat Matthias Alles über Leitzweiler zusammengetragen, als er seine Ortschronik erstellt hat. Mehr als 300 Seiten füllt die Chronik, die er allein verfasste, über den mit etwas mehr als 100 Einwohnern kleinsten Ort der Verbandsgemeinde Baumholder.