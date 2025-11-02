Dorfchronik mit 300 Seiten In Leitzweiler spiegeln sich auch die kleinen Dinge Karsten Schultheiß 02.11.2025, 09:00 Uhr

i Auch beim Erntedankfest auf der Heide verkaufte Matthias Alles die Leitzweilerer Ortschronik. Karsten Schultheiß

Matthias Alles hat in einer gut 20-jährigen Arbeit eine Dorfchronik für sein Heimatdorf Leitzweiler erarbeitet. Das fertige Buch umfasst mehr als 300 Seiten und widmet sich den Menschen und Ereignissen, zu denen die Leser noch eine Beziehung haben

Erstaunlich hat Matthias Alles über Leitzweiler zusammengetragen, als er seine Ortschronik erstellt hat. Mehr als 300 Seiten füllt die Chronik, die er allein verfasste, über den mit etwas mehr als 100 Einwohnern kleinsten Ort der Verbandsgemeinde Baumholder.







