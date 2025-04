In Idar wird Musik in all ihren Facetten gefeiert

Die Vorfreude ist groß, wie bei der Präsentation des Programms in den Volksbank-Räumen (einer der Hauptsponsoren) in Oberstein deutlich wurde. Zwischen Schleiferplatz, Maler-Wild-Platz, Marktplatz und der Bühne in der oberen Fußgängerzone wird vom 23. bis zum 25. Mai wieder die Musikrichtung Jazz in all ihren Facetten gefeiert. Die Bühnen liegen nah beieinander und laden zum entspannten Flanieren durch die Stadt ein.

Vom traditionellen Jazz über elektronische Beats bis hin zu sanften Songwriter-Tönen: 24 Gruppen und Solo-Künstler zeigen wieder einmal, wie vielfältig und lebendig die Musik ist. In lockerer Atmosphäre, mit kühlen Getränken, kulinarischen Ständen (insgesamt 15) und dem leichten Summen der Stadt im Hintergrund steht Jazz ein ganzes Wochenende in der Fußgängerzone im Fokus. Maximilian Haupert, neuer Kulturamtsmitarbeiter, präsentierte mit seinen beiden Kollegen Sabrina Reidenbach und Timo Fewinger die Highlights der drei Festivaltage. OB Frank Frühauf und Erik Gregori, Co-Vorstandssprecher der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank, waren voll des Lobes, was da wieder einmal auf die Beine gestellt wurde.

i Morgane Ji singt am Samstag, 24. Mai, 20 Uhr, auf dem Marktplatz. Faunebox

Den Festivalauftakt gestaltet am Freitagabend die beliebte Golden Swing Big Band, die bei den Jazztagen nicht fehlen darf, unter der Leitung von Uwe Kirsch. Mit sattem Big-Band-Sound und jazzigem Drive setzt sie den ersten Akzent auf dem Schleiferplatz. Gleich darauf erwartet die Besucher ein feinfühliger musikalischer Moment: Alma Naidu, eine der spannendsten Stimmen der deutschen Jazzszene, spielt um 20.15 Uhr auf dem Maler-Wild-Platz. Ihre Musik verbindet Jazz mit Elementen aus Folk, Soul und Songwriting – ruhig, berührend und poetisch. Naidu ist eine preisgekrönte Sängerin und Komponistin aus München. Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnete sie als „eine der vielversprechendsten Sängerinnen der deutschen Szene“, das Magazin „Jazzthing“ lobte ihre „zart-elegische, wunderschön klare und absolut intonationssichere Stimme“.

i Fola Dada gehört zu den Stars der 28. Jazztage im Mai. Annette Cardinale Fotografie. Annette Cardinale

Den musikalischen Schlusspunkt des Abends setzt Louis Matute, ein junger Jazzgitarrist aus der französischen Schweiz. Mit technischer Raffinesse und stilistischer Offenheit begeistert er sein Publikum auf der ganzen Welt – mit ihm betritt ein absoluter Senkrechtstarter die Bühne in Idar-Oberstein. „Ich habe noch nie eine Melodie geschrieben, ohne sie gleichzeitig zu singen”, hat er in einem Interview gestanden. Seine mit Pop und Saudade gespickten Melodien gehen direkt ins Herz und hinterlassen einen Hauch von Magie in der Luft.

i Sponsoren und Organisatoren sowie OB Frank Frühauf (3. von links) freuen sich auf die 28. Jazztage. Vera Müller

Am Samstagabend darf man sich gleich auf mehrere Highlights freuen. Bereits ab 20 Uhr, ebenfalls auf dem Maler-Wild-Platz, steht mit dem israelischen Trio Shalosh eine der aufregendsten Formationen der internationalen Jazzszene auf der Bühne. Ihr Sound sprengt mühelos Genregrenzen: Jazz trifft auf Rock, klassische Musik, afrikanische Rhythmen und nahöstliche Einflüsse. Shalosh hat es sich zum Ziel gesetzt, Musik zu schaffen, die sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll ist: der balancierende Akt, sich als Musiker und Künstler herauszufordern und gleichzeitig die Tür für ein möglichst breites Publikum zu öffnen.

„ Jede Bühne hat ihren eigenen Charme.“

Kulturamtsmitarbeiter Timo Fewinger

Auf dem Schleiferplatz erwartet das Publikum dann ein ganz besonderer Moment: Fola Dada, Gewinnerin des Deutschen Jazzpreises 2022, tritt auf. Ihre kraftvolle Stimme und die mühelose Verbindung von Jazz und Soul sorgen für Gänsehautstimmung unter freiem Himmel. Ob Soul, House, Pop, Reggae, Deutsch oder Englisch – sie besitzt die Gabe, in fast jeder Stilistik zu Hause zu sein. Sie auf der Bühne zu erleben, ist wundervoll; ihre Kunst ist es, sich in die Menschen hinein zu singen, sagen die Kritiker und auch das Publikum.

„Ohne unsere regionale Gemeinschaft wäre ein solches Programm nicht möglich. Wir müssen uns hier nicht verstecken.“

OB Frank Frühauf

Die Band Norlyz bringt ab 22 Uhr die Bühne, ebenfalls auf dem Maler-Wild-Platz, zum Vibrieren – mit einem einzigartigen elektroakustischen Livesound, der Jazz mit treibenden elektronischen Beats verbindet: mal tanzbar, mal sphärisch, aber immer mitreißend.

Der Sonntag startet um 11 Uhr traditionell mit dem ökumenischen Gospelgottesdienst auf dem Schleiferplatz – musikalisch begleitet und offen für alle Interessierten. Als stimmungsvoller Abschluss des Wochenendes lädt ab 19 Uhr die energiegeladene Funk- und Soulband Fatcat auf die Marktplatzbühne. Mit ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz, tanzbaren Grooves und einem Sound, der Herz und Beine gleichermaßen anspricht, setzen sie den krönenden Schlusspunkt unter ein unvergessliches Jazz-Wochenende.

Als Support an der Seite von Künstlern wie Chaka Khan, Jamie Cullum, Anastacia oder La Brass Banda sowie als Headliner bei Festivals in ganz Europa haben sich Fatcat in mehr als 500 Konzerten reichhaltige Live-Erfahrung erspielt und ihr Publikum mit ihrer mitreißenden Performance begeistert. Ihr Auftritt 2017 beim legendären Montreux-Jazz-Festival war der Band sogar die Veröffentlichung eines eigenen „Live in Montreux“-Albums wert.

i Mit dem biologisch abbaubaren 2025er-Button können die Gäste das Festival unterstützen. Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Damit die Jazztage auch in Zukunft ein Ort der musikalischen Entdeckungen und freien Kultur bleiben, kann jeder an den Jazztagen mit dem Kauf eines Förderbuttons einen Beitrag leisten. Der Button ist ab sofort vergünstigt für 8 Euro im Vorverkauf (Buchhandlungen Schulz-Ebrecht und Carl Schmidt, Textile Wohnkultur, Teehaus, Tourist-Information) erhältlich und hilft, das Festival auf hohem Niveau und ohne Eintritt fortzuführen – ein kleines Zeichen mit großer Wirkung, wie die Organisatoren betonen. Die Stadtverwaltung hat Briefe an Idar-Obersteiner Unternehmen geschickt und um Abnahme von Buttons gebeten: Auch so sollen einige Euro in die Kasse kommen.

Ohne die Sponsoren wäre das Festival nicht realisierbar, betonte OB Frühauf: Sein Dank ging an die OIE AG, an Schwollener Sprudel, die Kirner Privatbrauerei, die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank, die Bürkle-Stiftung und die Günter Effgen GmbH sowie das Land Rheinland-Pfalz.

Im nächsten Jahr werden die Jazztage übrigens nicht wie üblich im Mai stattfinden, sondern am ersten Juni-Wochenende (5. bis 7. Juni), um eine Terminkollision mit einem anderen kulturellen Ereignis (das SBO gibt ein Konzert in der Messe) in Idar-Oberstein zu vermeiden.

Alle Infos und Auftrittszeiten unter www.idar-oberstein.de/jazztage