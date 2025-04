In Idar stand ein BMW in Flammen

Das schnelle Eingreifen der Feuerwache 1 verhinderte in der Nacht zum Dienstag ein Übergreifen der Flammen von einem brennenden Pkw auf ein Wohnhaus. Um kurz nach Mitternacht stand ein BMW im Drosselweg in Idar in Vollbrand. Aufgrund mehrerer Anrufer bei der Leitstelle Trier wurde die Alarmstufe noch auf der Anfahrt erhöht. Laut Nachbarn drohte das Feuer auf die angrenzende Garage überzugreifen. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz starteten einen massiven Löschangriff mit zwei C-Rohren. „Aufgrund des schnellen Löscherfolgs konnten wir ein Übergreifen auf die Garage und das Wohnhaus verhindern“, berichtet Wehrleiter Jörg Riemer. „Trotzdem ist durch den Brandrauch und das völlig verbrannte Fahrzeug Schaden an Gebäude und Einfahrt entstanden“, so Riemer weiter. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei mithilfe eines Abschlepperwagens sichergestellt. 25 Kräfte waren gut eine Stunde im Einsatz.