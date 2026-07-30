Islamische Gemeinschaft In Idar-Obersteins Moschee wird CSD-Attentat verurteilt Vera Müller 30.07.2026, 13:46 Uhr

i Die Islamische Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein distanziert sich mit klaren Worten von Gewalttaten wie dem CSD-Attentat. Thomas Brodbeck

„Der Schutz von Menschenleben, die Wahrung der Gerechtigkeit und die Ablehnung von Unrecht gehören zu den Lehren des Islam.“ Die Islamische Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein verurteilt das CSD-Attentat aufs Schärfste und bezieht klar Position.

Der Schock nach dem CSD-Attentat in Berlin, bei dem eine Frau ihr Leben verlor und viele Menschen verletzt wurden, sitzt nach wie vor tief. Unsere Zeitung nahm Kontakt mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein (Jamaah Al-Taqwa-Moschee) auf, die „diese schwere Gewalttat aufs Schärfste verurteilt“, wie Inayat Khan Qazi, der Zweite Vorsitzende der Islamischen Glaubensgemeinschaft, betont.







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