Islamische Gemeinschaft
In Idar-Obersteins Moschee wird CSD-Attentat verurteilt
Die Islamische Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein distanziert sich mit klaren Worten von Gewalttaten wie dem CSD-Attentat.
Die Islamische Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein distanziert sich mit klaren Worten von Gewalttaten wie dem CSD-Attentat.
Thomas Brodbeck

„Der Schutz von Menschenleben, die Wahrung der Gerechtigkeit und die Ablehnung von Unrecht gehören zu den Lehren des Islam.“ Die Islamische Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein verurteilt das CSD-Attentat aufs Schärfste und bezieht klar Position. 

Lesezeit 1 Minute
Der Schock nach dem CSD-Attentat in Berlin, bei dem eine Frau ihr Leben verlor und viele Menschen verletzt wurden, sitzt nach wie vor tief. Unsere Zeitung nahm Kontakt mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft Idar-Oberstein (Jamaah Al-Taqwa-Moschee) auf, die „diese schwere Gewalttat aufs Schärfste verurteilt“, wie Inayat Khan Qazi, der Zweite Vorsitzende der Islamischen Glaubensgemeinschaft, betont.
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