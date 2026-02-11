Seit mehr als 50 Jahren gibt es das Unternehmen Polymer in Bad Sobernheim. Mit der auf Biokunststoffe konzentrierten Tochter Sobico will man weiter expandieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Standort Idar-Oberstein.
Lesezeit 2 Minuten
Gerüchte und Falschinformationen machen seit einigen Wochen die Runde: Der Kunststoff-Hersteller Polymer aus Bad Sobernheim hatte im November 2021 bekannt gegeben, im Industriegebiet „Weidenberg“ eine neue Produktionsstätte aufbauen zu wollen. Hochwertige und zukunftssichere Arbeitsplätze – rund 300 – seien damit verbunden, freute sich damals auch OB Frank Frühauf.