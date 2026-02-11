Polymer-Ansiedlung In Idar-Oberstein sollen Arbeiten 2027 beginnen Vera Müller 11.02.2026, 13:00 Uhr

i Auf die Ansiedlung der Polymer-Gruppe im Industriegebiet Weidenberg werden große Hoffnungen gesetzt. Die Erdarbeiten sollen im nächsten Jahr, spätestens 2028, beginnen. Stefan Conradt

Seit mehr als 50 Jahren gibt es das Unternehmen Polymer in Bad Sobernheim. Mit der auf Biokunststoffe konzentrierten Tochter Sobico will man weiter expandieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Standort Idar-Oberstein.

Gerüchte und Falschinformationen machen seit einigen Wochen die Runde: Der Kunststoff-Hersteller Polymer aus Bad Sobernheim hatte im November 2021 bekannt gegeben, im Industriegebiet „Weidenberg“ eine neue Produktionsstätte aufbauen zu wollen. Hochwertige und zukunftssichere Arbeitsplätze – rund 300 – seien damit verbunden, freute sich damals auch OB Frank Frühauf.







