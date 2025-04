Mutter, Vater, Kind? Das klassische Familienbild. Und doch bedeutet Familie mittlerweile so viel mehr: Ein-Eltern-Familie, Patchwork-Family oder Regenbogenfamilie. Seit dem Jahr 2017 dürfen auch homosexuelle Paare in Deutschland heiraten und haben damit das Recht zu adoptieren.

Kein einfacher Weg, aber letztlich das größte Glück, wie Jan Bender (26 Jahre) und sein Ehemann Jonas (27) erzählen. Das schwule Paar wohnt im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach. Sie sind Papa und Papi eines mittlerweile eineinhalbjährigen Jungen, den sie liebevoll „Löwe“ nennen. Den Namen wollen sie zum Schutz des Kindes nicht preisgeben.

Auf einer Burg geheiratet

Jan kommt aus Altenglan, hat dort die Realschule plus besucht und danach eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert. Aktuell arbeitet er als Teamleiter im Projektmanagement in der Automobilbranche. Jonas stammt aus Weierbach, hat das Göttenbach-Gymnasium besucht und anschließend eine Ausbildung im Beamtentum absolviert. Er arbeitet bei einer Idar-Obersteiner Behörde.

„Im Internet haben wir uns kennengelernt. Wir sind seit April 2020 zusammen, haben uns im April 2021 verlobt und am 7. Mai 2022 auf Burg Lichtenberg geheiratet. Dort haben wir uns das erste Mal getroffen, verlobt und schließlich auch geheiratet“, erzählt Jonas.

Leihmutterschaft keine Option

Zu den Hobbys des Paares zählen gemeinsames Reisen, viel Zeit in der Natur zu verbringen und gutes Essen – sei es auswärts oder selbst gekocht. Jan macht zudem aktuell eine Ausbildung zum Ultraleicht-Piloten in Göttschied am Flugplatz und schraubt gern an Oldtimern. Jonas fährt Ski: „Ein gemeinsames Hobby von uns ist auch die Feuerwehr – hier sind wir beide seit unserem 16. Lebensjahr aktiv. Die meiste Zeit verbringen wir aktuell natürlich mit unserem Kind und unserem Hund.“

i Ein Feuerwehrauto gehörte zur Hochzeit des Paares dazu. Die beiden Männer sind seit ihrer Jugend in der Wehr aktiv. Felix Süße

Von Anfang an haben die beiden jungen Männer viel über das Thema Kinder gesprochen: „Wir waren uns schnell einig, dass wir zusammen Eltern werden möchten. Nach unserer Hochzeit informierten wir uns intensiver über unsere Möglichkeiten. Zur Auswahl standen für uns Adoption, Dauerpflege und Leihmutterschaft. Nachdem wir ein Informationsgespräch zur Leihmutterschaft in den USA geführt hatten, fiel diese Option für uns weg – vor allem wegen der hohen Kosten von 150.000 bis 200.000 Euro. Anschließend wollten wir uns beim zuständigen Jugendamt über die Möglichkeit der Dauerpflege informieren, doch dort bekamen wir keinen Termin. Aufgrund von Personalmangel hieß es, man habe keine Zeit für uns. Damals waren wir noch im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Kusel, da wir zu dieser Zeit ein Haus in Altenglan hatten. Wir fühlten uns dort jedoch nicht wohl und überlegten, wie es weitergehen könnte“, blickt Jonas zurück.

Viele Fragen beantwortet

Gleichzeitig gab es ein Informationsgespräch mit der Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Kaiserslautern, Donnersberg und Kusel: „Dort sagte man uns jedoch direkt, dass es als Männerpaar sehr schwierig sei, ein Kind zu adoptieren, und dass die Wartezeiten sowie die Chancen extrem gering seien.“

Eine Arbeitskollegin gab Jonas einen Zeitungsausschnitt des Jugendamts in Pirmasens mit: Es würden dringend Pflegeeltern gesucht. „Eigentlich wollten wir lieber adoptieren, da uns die Sicherheit wichtig war, aber nachdem wir mehrere Gespräche geführt hatten, entschieden wir uns für die Dauerpflege – auch, weil wir ein besseres Gefühl im Umgang mit dem Jugendamt Pirmasens hatten.“

Nach einem ersten Gespräch wurden den Benders direkt alle wichtigen Unterlagen mit nach Hause gegeben: darunter ein ausführlicher Fragebogen zur Wohnsituation, finanziellen Lage sowie zu Schulen, Ärzten und anderen wichtigen Einrichtungen in der Nähe. „Zudem wurden wir gefragt, wie wir uns Erziehung vorstellen und welche Kriterien wir bei der Aufnahme eines Pflegekindes anlegen würden. Uns war von Anfang an das Thema Sicherheit sehr wichtig.“

Seminar absolviert

Ein weiterer Bestandteil war ein ausführlicher Lebensbericht, in dem die beiden Männer ihre Kindheit und ihr Leben bis heute beschrieben – mit besonderem Augenmerk auf das Coming-out und die Reaktionen im Umfeld: „Zusätzlich mussten wir Gehaltsnachweise, Geburtsurkunden, Führungszeugnisse und Meldebescheinigungen einreichen.“

Nach der Abgabe der Unterlagen folgte ein Hausbesuch, bei dem weitere Fragen gestellt und das gemeinsame Zuhause besichtigt wurden: „Danach wurde uns mitgeteilt, dass wir grundsätzlich geeignet seien – allerdings mussten wir noch ein Pflegeelternseminar und ein psychologisches Gespräch absolvieren.“

Das Seminar bestand aus vier Tagen intensiver Schulung. Besonders das Psychologengespräch sei interessant gewesen: „Wir lernten dort, dass eine funktionierende Liebesbeziehung eine Grundvoraussetzung für eine gute Elternschaft ist. Nach Abschluss des Seminars waren wir Ende November 2023 offiziell als Pflegeeltern anerkannt.“

Der ersehnte Anruf...

Am 12. Dezember 2023 kam dann völlig überraschend der Anruf während der Mittagspause: „Ein zweieinhalb Monate altes Baby wartete auf uns. Uns wurde die Situation geschildert, und wir sollten entscheiden, ob wir uns das zutrauen. Wir sagten zu. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt nichts außer Möbeln im Kinderzimmer. Die erste halbe Stunde nach dem Anruf liefen wir aufgeregt durchs Haus. Dann erstellten wir eine Liste mit allem, was wir brauchten, und baten Freunde sowie Jonas’ Bruder um Unterstützung. Am Abend hatten wir dank ihrer Hilfe das Nötigste zusammen. Danach gönnten wir uns einen letzten Döner als Nicht-Eltern – dann ging’s ins Bett“, erzählt Jonas mit einem Schmunzeln.

Am nächsten Morgen klärte Jonas mit seinem Arbeitgeber, dass er ab sofort in Elternzeit geht: „Anschließend fuhren wir zum Jugendamt, erledigten die Formalitäten und nahmen unser Kind mit nach Hause.“

Mittlerweile läuft das Adoptionsverfahren, da die leibliche Mutter eingewilligt hat und auch die Benders zugestimmt haben. In zwei bis drei Monaten wird es abgeschlossen sein.

Freudentränen flossen

„Ängste hatten wir anfangs als Männerpaar schon – vor allem, was mögliche Anfeindungen im ländlichen Raum betrifft. Bisher haben wir aber keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Viele denken, wir seien Brüder oder Babysitter. Wenn uns jemand fragt, erklären wir die Situation gerne – manchmal aber auch nicht, wenn es uns zu lästig ist.“ Die Familien standen von Anfang an hinter uns: „Als wir sie am Abend nach dem Anruf, dass ein Baby auf uns wartet, informierten, flossen viele Freudentränen. Genauso emotional war es, als wir ihnen von der bevorstehenden Adoption erzählten.“

Der kleine „Löwe“ ist ein sehr aufgeweckter, fröhlicher, anderthalbjähriger Junge, berichtet Jonas. Er winkt gern und liebt, wenn Papi oder Papa nach Hause kommt: „Er ist sehr an uns gebunden, freut sich aber auch über Zeit bei Oma und Opa. Er schläft mittlerweile gut, nachdem wir anfangs einige unruhige Nächte hatten. Außerdem ist er feuerwehrbegeistert und freut sich jedes Mal, wenn wir an der Feuerwehr vorbeigehen. Mit Jonas’ Bruder und dessen Kind unternehmen die beiden viel. Zum zweiten Geburtstag wird der Kleine in die Kita gehen.

Spielen und kuscheln

„Der Alltag sieht eigentlich aus wie der einer ganz normalen Familie, denke ich. Wir stehen morgens gerne gemeinsam auf. Dann macht sich Jan, also der Papi, fertig und spielt oder kuschelt noch mit dem Kleinen, während ich, Jonas (Papa), mit unserem Hund gehe.“

Je nachdem arbeitet Jan im Homeoffice oder in der Firma. Jonas arbeitet ebenfalls teilweise im Homeoffice oder im Amt. Während dieser Zeit übernehmen Oma oder Opa die Kinderbetreuung: „Ansonsten stehen bei uns auch immer Kinderturnen und der Besuch einer Spielgruppe im Wald auf dem Plan. Wir verbringen viel Zeit draußen, gehen einkaufen oder erledigen gemeinsam den Haushalt.“

„Wir sind dankbar, dass wir das Glück haben, so als Familie leben zu können, wie wir es uns wünschen.“

Jonas Bender

Der Kleine mache das Glück definitiv perfekt: „Das war ein sehr schöner Moment, als er zu uns kam. Natürlich schwingt bei einer (Pflege-)Familie immer ein Stück weit Unsicherheit mit, ob eine Rückführung im Raum steht. Bei uns war das Gott sei Dank so gut wie ausgeschlossen, und durch die Option der Adoption sind wir jetzt auf einem sicheren Weg. Als die Zusage zur Adoption kam, waren wir sehr froh. Wir sind dankbar, dass wir das Glück haben, so als Familie leben zu können, wie wir es uns wünschen.“

Ein ganz normales Familienleben zu leben, gemeinsam in den Urlaub zu fahren und alles zu haben, was man brauche – und vor allem gesund zu bleiben: Das wünschen sich die Benders für den Kleinen und sich selbst.

Auf Instagram aktiv

„Grundsätzlich wünschen wir uns, dass die Diskriminierung anderer Familienformen endlich aufhört. Wir alle wollen doch einfach nur so leben, wie wir möchten. Wir machen niemandem Vorschriften – also wollen wir auch keine gemacht bekommen. Wir hoffen, dass wir weiterhin so leben können, wie wir es aktuell tun. Deshalb wollen wir auch an die Öffentlichkeit gehen und zeigen, dass wir als zwei Männer ein Kind großziehen und ihm ein liebevolles Zuhause geben können.“

Das Paar schildert seine Geschichte aktuell in mehreren Teilen unter papas.vom.dorf auf Instagram – und erhält sehr viel Resonanz. „Wir haben gemerkt, dass es hier im ländlichen Raum kaum Familien gibt, die so leben wie wir – beziehungsweise bekommt man es nicht mit. Wir wollten einfach unseren Weg als Familie sichtbar machen, aufklären, Vorurteile abbauen und anderen Paaren bei Fragen zum Kinderwunsch helfen. So haben wir in knapp vier Wochen schon fast 500 Follower erreicht und konnten bereits dem einen oder anderen Paar, das sich auf diesem Weg befindet oder vielleicht erst anfangen möchte, mit Rat und Tat zur Seite stehen.“