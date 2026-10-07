Patienten verzweifeln In Idar-Oberstein kommen 2000 Bürger auf einen Hausarzt Vera Müller 07.10.2026, 08:31 Uhr

i Wie geht es weiter mit der hausärztlichen Versorgung in Idar-Oberstein? Die Patienten verzweifeln zunehmend bei der Suche nach einem Hausarzt. Maurizio Gambarini. picture alliance/dpa

Bald versorgt ein Hausarzt in Idar-Oberstein rein rechnerisch rund 2000 Patienten: viel zu viel, sagt nicht nur die Obfrau der Kreisärzteschaft, die Forderungen an die Politik hat, die sie demnächst auch deutlich formulieren möchte.

Die sich verschärfende Hausarzt-Problematik in Idar-Oberstein beschäftigt auch die Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, aktuell massiv: Gülfen Kaplan und Angelika Molitor beenden ihre hausärztliche Tätigkeit zum Jahresende, Michael Graf hat seine Praxis aufgegeben – dort sitzt zurzeit ein Vertretungsarzt.







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