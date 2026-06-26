Mega-Hitze: Grüne fragen nach In Idar-Oberstein ist Wasserversorgung gesichert Vera Müller 26.06.2026, 13:00 Uhr

i Die aktuelle Hitzewelle war Thema im Idar-Obersteiner Stadtrat. Die Grünen hatten Fragen zur Vorsorge. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Ist die Stadt Idar-Oberstein auf Hitzewellen wie die aktuelle eingestellt? Geht uns womöglich das Wasser aus? Die Grünen stellten dem Stadtvorstand hierzu mehrere Fragen.

Die Mega-Hitze… Aus offensichtlichem Anlass stellte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat einige Anfragen zum Thema.Erstes Thema war der aktuelle Stand der kommunalen Wasserversorgung. „Insbesondere interessiert uns, ob bereits Engpässe oder Versorgungslücken zu verzeichnen sind und welche Maßnahmen die Stadt bislang ergriffen hat, um eine stabile Trinkwasserversorgung für Haushalte und Betriebe sicherzustellen“, hakte Monja Roepke ...







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