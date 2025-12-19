In Idar-Oberstein hat sich seit 1974 viel verändert

Unser Reporter hat sich mit Stefan Raber und einer 50 Jahre alten Ausgabe des Baedeker-Reiseführers auf einen kleinen Rundgang durch die Obersteiner Altstadt begeben.
Karl Baedeker war Verleger und Buchhändler in Koblenz. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckten insbesondere Engländer die Schönheit des Rheintals für sich. 1827 eröffnete Karl Baedeker nicht nur sein Geschäft, es war auch das Gründungsjahr einer Schifffahrtsgesellschaft, die zwischen Köln und Mainz einen regelmäßigen Verkehr anbot.