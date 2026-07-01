Viele Angebote zum Start In Idar-Oberstein eröffnet ein neues Fitnessstudio Vera Müller 01.07.2026, 06:41 Uhr

i Am Christuskirchplatz in Oberstein eröffnet demnächst ein Fitnessstudio mit flexiblen Öffnungszeiten. Andrea Montag

Im September eröffnet in Idar-Oberstein ein weiteres Fitnessstudio, das mit niedrigen Tarifen und langen Öffnungszeiten wirbt. Die Inhaberin sieht in Idar-Oberstein Potenzial und eine Nachfrage nach flexiblen Sportangeboten.

Am Christuskirchplatz in Nachbarschaft zum Maje-Café in der Obersteiner Fußgängerzone eröffnet demnächst ein neues Fitnessstudio. Der Start ist für den 7. September geplant. Am 5. und 6. September gibt es Tage der offenen Tür, an denen sich Interessierte in den neu gestalteten Räumen der früheren Commerzbank-Filiale zwanglos umschauen können.







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